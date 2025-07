Voor Raymond van Barneveld is de World Matchplay hét toernooi dat op zijn palmares ontbreekt. De Nederlandse dartslegende (58) was er vaak bij In Blackpool, maar mocht de prijs nooit omhoog houden. Dit keer hoopt Barney op een herhaling van 2010, toen hij de finale haalde. Dat was op een moment in zijn leven dat hij snel wil vergeten.

In gesprek met Sportnieuws.nl doet Van Barneveld uit de doeken hoe hij iemand bij de PDC nog altijd dankbaar is voor het uit de brand helpen van hem. "Ik ging die zomer naar het WK voetbal in Zuid-Afrika. Ik vloog vanuit daar door naar de Matchplay en gooide op de eerste avond meteen een negendarter. Ik ben toen naar de halve finale en finale van het WK voetbal in Zuid-Afrika geweest. We hadden privé wat omstandigheden."

'We werden bedreigd'

Die omstandigheden gingen bij Van Barneveld niet in de koude kleren zitten. "We werden in die tijd bedreigd door diverse mensen, dat was heel heftig. Toen ben ik naar Zuid-Afrika gegaan om wat af te koelen. Vanuit daar ben ik toen doorgevlogen naar de Matchplay en daar een goed resultaat neergezet. Ik was niet goed genoeg om het toernooi te winnen, maar tweede worden was ook mooi. Daarna heb ik nooit meer echt iets gepresteerd daar."

'Ben ik hem heel dankbaar'

Die bedreigingen domineerden het privéleven toentertijd bij Van Barneveld. "Ik heb de politie in moeten schakelen, want ik werd gewoon in mijn woning bedreigd door diverse mensen. Dat is toen ook allemaal in de pers geweest. Werner (de man van de Europese afdeling van dartsbond PDC, red.) kwam met een hele mooie aanbieding om naar Zuid-Afrika te gaan, dus dat heb ik toen gedaan. Hij regelde kaartjes voor Nederland - Uruguay en de finale (tegen Spanje, red.). Daar ben ik hem nog steeds heel dankbaar voor."

'Nog steeds een trauma'

Wat hij op de tribunes in Johannesburg meemaakte, doet nog steeds pijn. Spanje won na verlenging van het Nederlands elftal en werd wereldkampioen. "Ik ging vol goede moed naar die finale, helaas dat Arjen Robben die bal niet binnen schoot. Dat is nog steeds een trauma", doelt Van Barneveld op de enorme kans die Oranje in de tweede helft kreeg. Robben ging alleen op doelman Iker Casillas af, maar die stopte de inzet van de Nederlander met zijn teen. "Daarna ben ik terug gevlogen en boekte ik een goed resultaat."

Nu tegen Michael van Gerwen

Van Barneveld haalde in 2010 dus de finale, die hij verloor van Phil Taylor. In de editie 15 jaar later lootte hij Michael van Gerwen in de eerste ronde. Maandagavond staan de twee Nederlandse dartslegendes tegenover elkaar.

