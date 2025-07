Acht dartsters streden zondagmiddag met elkaar om de titel bij de Women's World Matchplay, waaronder de veelbesproken Noa Lynn van Leuven. Niet alle fans in de zaal waren blij met haar deelname en dat leidde tot een opmerkelijk incident.

In Blackpool spelen Luke Littler en James Wade zondagavond de finale van de World Matchplay bij de mannen, maar in de middag was het de beurt aan de vrouwen. Acht speelsters werkten achter elkaar de kwartfinales, halve finales en finale af. Van Leuven was de enige Nederlandse deelneemster, maar strandde in de halve finales tegen Fallon Sherrock.

Protestactie

Voorafgaand aan haar eerste partij tegen Lorraine Winstanley gebeurde er echter iets opmerkelijks. Van Leuven lag in het verleden al vaker onder vuur doordat zij een transvrouw is en dat werd ook door een aantal demonstranten in Blackpool maar weer eens opgerakeld,

Op het moment dat Van Leuven naar het podium werd geroepen, kwamen een aantal actievoerders in actie. Één van hen droeg een doek met 'Ze is een man' en een ander droeg een shirt met de tekst 'Save Women Sport'. Jean Hatchet, die naar eigen zeggen één van de actievoerders was, deelde de beelden van de protestactie via X.

Daarop is te zien hoe de groep in actie komt, maar de beveiliging van de PDC greep daarop razendsnel in. Twee actievoerders worden hardhandig afgevoerd. De groep bestond volgens Hatchet in totaal uit vier mensen, want de andere twee filmden het incident. De actievoerster beklaagt zich via sociale media overigens over de handhandigheid van de beveiligers.

Hello @OfficialPDC …. This is what your security did. I offered to walk out if they gave me my bag.



This is for standing up while a man played in women’s darts. This is all your work. #NoMenInWomensSport



(Excuse my armpit!) pic.twitter.com/38GZxWtZaQ — Jean Hatchet (@JeanHatchet) July 27, 2025

Van Leuven sneuvelt in halve finales

Van Leuven wist bij haar derde deelname aan de Women's World Matchplay eindelijk een wedstrijd te winnen door Winstanley met 4-0 te verslaan, maar het ging uiteindelijk mis in de halve finale tegen Sherrock. Van Leuven kreeg in de beslissende leg vier matchdarts, maar miste die allemaal en zag de Engelse wel toeslaan.

Sherrock gaat ten onder in krankzinnige finale

Sherrock, winnares van het toernooi in 2022, nam het in de finale op tegen Lisa Ashton en dat werd een klassieker. Sherrock kreeg maar liefst elf matchdarts, maar ze vlogen er allemaal niet in. Ashton sloeg bij haar eerste kans wel direct toe en pakte voor het eerst de titel op de World Matchplay.

De 54-jarige Engelse won eerder in het toernooi verrassend van topfavoriete Beau Greaves, die de vorige twee edities had gewonnen. Ashton verdient door haar eindzege ook een ticket voor het WK van de PDC. Daar deed ze in het verleden vier keer aan mee, maar ze won nog nooit een wedstrijd.