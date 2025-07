Topdarter Michael van Gerwen bleef bij de World Matchplay steken in de achtste finales. De Nederlandse oud-wereldkampioen heeft de teleurstellende uitschakeling door Josh Rock schijnbaar alweer van zich afgespoeld. De Brabander bezocht namelijk een beroemd festival.

De World Matchplay is na het WK darts het grootste toernooi van de bond PDC wat betreft prijzengeld dat meetelt voor de wereldwijde ranglijst. Het wordt dan ook weleens het 'zomer-WK' genoemd. Voor Mighty Mike was het toernooi in het Engelse Blackpool na twee potjes over. In zijn eerste optreden versloeg hij nog wel landgenoot Raymond van Barneveld, eveneens een voormalig wereldkampioen bij de PDC. Daarna verloor hij van Josh Rock.

Tomorrowland

Maar niet getreurdt voor Van Gerwen, want doordat hij kon vertrekken uit Engeland, was het mogelijk om af te reizen naar België. Daar vindt het festival Tomorrowland plaats, een grootschalig en iconisch outdoor dance-evenement in De Schorre in Boom georganiseerd door We Are One World.

𝗙𝗿𝗼𝗺 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝗰𝗵𝗲 𝘁𝗼 𝗧𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄𝗹𝗮𝗻𝗱! 💥 pic.twitter.com/vemUFGGd79 — Michael Van Gerwen (@MvG180) July 25, 2025

"Van de oche naar Tomorrowland", schrijft Van Gerwen bij drie foto's die hij op X plaatste. Hij is backstage te zien met enkele andere feestgangers, waaronder oud-voetballers Eljero Elia en Theo Lucius, die speelde voor Van Gerwens favoriete club PSV.

Brand

Het festival bestaat uit twee weekenden. Voordat het eerste weekend begon, brandde het hoofdpodium volledig af. Tomorrowland is een van de populairste festivals van de Benelux en trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers, verspreid over twee weekenden. Het was de bedoeling dat de constructie rondom het hoofdpodium na afloop van het festival zou worden verplaatst naar Brazilië voor Tomorrowland Brazil.

Geld

Van Gerwen kon daarmee zijn prestatie van vorig jaar bij de World Matchplay niet herhalen toen hij pas in de finale verloor van Luke Humphries. Voor de wereldranglijst maakt dat weinig uit, want aangezien die over twee jaar gaat, verdedigde Van Gerwen in Blackpool het prijzengeld van twee jaar geleden. Toen strandde hij al in de eerste ronde en dus gaat hij er zelfs op vooruit.

De 35-jarige Van Gerwen verdiende in 2023 namelijk 10.000 Britse ponden en deze keer krijgt hij 15.000 pond voor zijn nederlaag in de tweede ronde. Dat is omgerekend zo'n 17.000 euro. Naast Van Gerwen verloren ook Wessel Nijman, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena bij de laatste zestien en zij krijgen dus ook allemaal dit bedrag.

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.