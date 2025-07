Fallon Sherrock keert op de Women's World Matchplay voor het eerst in maanden weer terug op een televisietoernooi. De Engelse dartster maakte vlak voor haar tripje naar Blackpool een ingrijpende verandering in haar leven mee: haar relatie met collega-darter Cameron Menzies is uit. Dat onthult ex-pofdarter Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Voor de opnames van de nieuwe aflevering vertelde Van der Voort het nieuws aan presentator Damian Vlottes, die dat in de uitzending weer terug voor z'n voeten wierp. "Die zijn uit elkaar, vertelde je." Van der Voort reageerde, het feitje duidelijk vernomen van Sherrock zelf. "Klopt ja. Maar wat wil je dat ik er verder over zeg? Ik werk niet bij de privé ofzo. Wat de precieze reden is, weet ik ook niet. Voor de rest weet ik niet wat er gebeurd is. Als ze tegen mij zegt dat ze uit elkaar zijn, vraag ik niet waarom. Dat ga ik niet aan haar vragen."

Incident op de UK Open

De relatie duurde enkele jaren, maar vertoonde de afgelopen maanden al wel wat scheurtjes. Zo was Van der Voort erbij toen het op de UK Open misging tussen de twee. "Toen was hij op de dixie (mobiel toilet, red.) in slaap gevallen terwijl hij de volgende dag moest spelen. Dat was niet best. Maar het past ook wel weer bij hem", weet Van der Voort zich nog te herinneren. In maart, toen de UK Open werd gespeeld, vertelde hij dat Sherrock niet blij was met die actie van Menzies en hem achterliet in speellocatie Minehead.

World Matchplay

Sherrock keert dus als single weer terug op de World Matchplay voor vrouwen. Pikant, want Menzies maakte precies een week geleden zijn debuut op de Matchplay bij de mannen. Hij was kansloos in de eerste ronde tegen de Nederlander Danny Noppert, maar zorgde er toch voor dat iedereen het over hem had na afloop. De Schot gooide zich kapot op 178 en stortte weer overemotioneel ten aarde. Aan Sherrock om een betere indruk achter te laten zondag, zij gooit in de eerste ronde tegen Gemma Hayter.

Tijdelijk stoppen

Omdat Sherrock last heeft van een nierziekte, kondigde ze recent aan dat in 2025 voorlopig haar laatste darts gegooid worden. Ze doet tijdelijk een stapje terug om weer helemaal beter te worden en daarna weer te kijken of ze terug kan keren aan het dartbord. De 31-jarige Engelse schreef in 2019 historie door als eerste vrouw ooit een wedstrijd te winnen op het PDC-WK. Ze versloeg dat toernooi zowel Ted Evetts als Mensur Suljovic. Ze kreeg de bijnaam 'Queen of the Palace', verwijzend naar speellocatie Alexandra Palace.

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.