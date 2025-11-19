Michael van Gerwen is al jarenlang de enige Nederlander in de Premier League Darts. Daar lijkt in 2026 verandering in te komen: Danny Noppert én Gian van Veen maken serieus kans op deelname. Laatstgenoemde schoof aan bij de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door om zijn mogelijke debuut te bespreken.

Allereerst gaat het over Danny Noppert. Presentator Damian Vlottes komt met de stelling of hij een plek in de Premier League verdient. Daar zijn Van Veen en oud-topdarter Vincent van der Voort het over eens. "Ik ben van het campagneteam", grapt Van der Voort. Hij was eerder negatief over de vorm van Noppert.

'Noem ze eens op'

Vervolgens volgt dezelfde stelling over Van Veen. "Ook eens", zegt Van der Voort. Maar de darter in kwestie heeft moeite met het beantwoorden van de vraag. "Ja, is lastig, hè", zegt Vlottes. Maar Van der Voort zet de 23-jarige The Giant onder druk: "Noem eens genoeg spelers die het beter hebben gedaan dan jij?" Van Veen gaat vervolgens toch overstag: "Pff, eens."

Ook Josh Rock passeert de revue. Van Veen en Van der Voort vinden dat ook hij een plek in de Premier League verdient. Aangezien er maar plek is voor acht darters, zal dat ten koste moeten gaan van één of meerdere topdarters.

'Dat is toch mooi'

Wat Fast Vinny betreft maken er een paar ouwe rotten plaats voor 'nieuwe aanwas'. "Afgelopen jaren hebben we één of twee veranderingen gezien. Het is wel fijn als je gewoon weer wat nieuwe spelers hebt."

Met Noppert, Van Veen en Rock zouden er ineens drie debutanten bij komen. "Dat is toch mooi dan? En het kan nu! Dus waarom niet? Of ze het gaan doen? Dat zal heel erg van het WK afhangen. Of je daar ver komt. Maar op dit moment... Ja, het zou leuk zijn."

'Als je daarnaar kijkt...'

Er is niet alleen kans op drie debutanten, maar ook op drie Nederlanders. Van Gerwen speelt namelijk al jaren in de Premier League. Van Veen vindt het ook niet zó bijzonder dat er zoveel landgenoten aan de befaamde competitie kunnen gaan meedoen. "Er staan er nu ook drie in de top acht. Dus als je daarnaar kijkt, is het ook weer niet zó gek."

Darts Draait Door

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast. Hij bespreekt met presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de Grand Slam of Darts en de Premier League en verder gaat het tweetal nog in op andere zaken uit de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.