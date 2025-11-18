Gian van Veen deed bij de Grand Slam of Darts zijn plicht door twee wedstrijden te winnen in de groepsfase, maar toch was het niet genoeg om door te bekeren. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt hij de situatie én wordt er een nieuw idee voor de Grand Slam geopperd.

"Ja, het was ook zuur", antwoordt Van Veen als hem wordt gevraagd naar de twee overwinningen. Hij zat in een poule met Josh Rock, Wessel Nijman en Lisa Ashton. Van Veen, nummer acht van de wereld, versloeg Nijman en Ashton met minimale verschillen. Hij vloog er op legsaldo uit. "Je weet dat het kan gebeuren met zo'n poule en met Ashton erbij. Je gaat er niet van uit dat zij een wedstrijd gaat winnen."

'Dat zijn wel keuzes'

Ashton verloor met 5-0 van Rock en Nijman, maar maakte het Van Veen nog erg lastig: 5-4. Mede daarom vloog de Nederlander er op legsaldo uit. Presentator Damian Vlottes vraagt zich af of het niet een beetje gek is dat een wedstrijd tegen de laagvlieger uit de groep zoveel bepaalt.

Oud-topdarter en vaste gast Vincent van der Voort zegt: "Ja, er zijn bepaalde sporten, dan halen ze die wedstrijd eruit en kijken ze naar die drie onderling. Ik weet niet of het dan heel anders had uitgepakt, maar dat zijn wel keuzes. Maar ja, dan krijgen we iedereen weer over ons heen dat Lisa Ashton niet meetelt."

De Grand Slam of Darts gaat er in 2026 sowieso anders uitzien. Er komen poules met drie darters, waarvan alleen de nummer één doorgaat naar de knock-outfase.

Niet te zwaar aan tillen

Van der Voort vindt ook dat je Ashton 'gewoon' met 5-1 of 5-0 hoort te verslaan. "Maar dat is als, als, als. Hier loop je tegenaan. Je moet er niet te zwaar aan tillen. Je vliegt er uit met twee gewonnen wedstrijden, dat kan een keertje gebeuren. Het is niet zo dat het structureel misgaat, toch?"

Daar is Van Veen het ook mee eens. "Kijk, ik baalde er wel heel erg van. Maar als je dan eenmaal thuis bent, dan is het ook wat Vincent zegt, ja. Niet te zwaar aan tillen, ik heb gewoon een prima niveau laten zien."

Darts Draait Door

