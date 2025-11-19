Michael Smith baarde opzien op de Grand Slam of Darts door liefst twee keer zijn hoofd open te halen. Dat deed de darter met zijn eigen pijlen. Bij de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt er vol verbazing gereageerd op het incident én denken de tafelgasten ook meteen terug aan de bebloede vingers van Gian van Veen.

Presentator Damian Vlottes trapt het onderwerp af: "Ik heb een paar weken geleden iemand z'n duim open zien halen, maar je voorhoofd...." Topdarter Gian van Veen schoof aan bij Darts Draait Door en haakte in: "Dat is ook knap. Twee keer, hè? Dan leer je er ook niet van."

Vaste tafelgast en oud-topdarter Vincent van der Voort kreeg vervolgens de vraag of het hem wel eens was overkomen in zijn lange carrière. "Nee, niet met mijn punt. Maar ik stoot regelmatig mijn hoofd, dus dan gaat-ie nog eens open. Daar heb ik veel last van."

Een collectors item

En Van Veen? Die vond zijn duim genoeg. De nummer acht van de wereld had bij het EK darts last van een bebloede duim. Vlottes vroeg zich af of hij dat wel eens eerder heeft gehad, bijvoorbeeld met trainen. Van Veen: "Niet echt tot bloedens aan toe, dat niet. Wel pijnlijk, maar niet zo erg als het nu was." Desondanks is The Giant niet van plan om zijn worp of pijlen te veranderen.

Vlottes wil vervolgens weten of hij het handdoekje - dat compleet onder het bloed zat - nog heeft. Van Veen laat weten dat het ding - gewassen en wel - nog altijd in gebruik is. "Nou ja, het is eigenlijk een soort collectors item, natuurlijk", oordeelt de presentator. "Je hebt bij voetbal zo'n briefje dat wordt doorgegeven. Dat is toch de handdoek waarmee je het EK won? Helemaal vol met bloed."

Overal rode vlekken

Het handdoekje gaat niet meer lukken, maar Van Veen is wel van plan om zijn shirt en pijlen in te lijsten of goed te bewaren. Die pijlen gebruikt hij namelijk niet meer: "Die zijn niet zilver, maar een beetje rood. En op het shirt zit ook een rode vlek."

Darts Draait Door

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast. Hij bespreekt met presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de Grand Slam of Darts en de Premier League en verder gaat het tweetal nog in op andere zaken uit de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.