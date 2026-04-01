Bijzonder nieuws over Vincent van der Voort. De Nederlandse darter besloot recent zijn carrière definitief te beëndigen. Daar is 'Fast Vinny' echter na een paar maanden al op teruggekomen, zo vertelt hij in Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

In dezelfde podcast kondigde hij in december 2025 nog aan te stoppen met professioneel darten, nadat hij al een tussenjaar had genomen. Van der Voort kampte onder meer met de nodige fysieke problemen en besloot na een demonstratietoernooi, waarin hij nog Luke Humphries versloeg, om er definitie mee te kappen. Bijna vier maanden later komt hij daar verrassend op terug.

Van der Voort mist het darten

Presentator Damian Vlottes merkt in de meest recente aflevering op dat er nieuws is omtrent Van der Voort en dat hij weer gaat darten. "Jazeker", geeft de 50-jarige aan. "Ik mis het zo erg. Dat gevoel gaat gewoon niet meer weg. Dus dan moet je eraan toegeven."

Van der Voort is natuurlijk nog volop actief in de dartswereld. Naast de Sportnieuws.nl-podcast trekt hij bijvoorbeeld ook veel met Michael van Gerwen op rondom wedstrijden en probeert hij hem van advies te voorzien. Jaco van Bodegom, onder meer bekend als voormalig manager van Raymond van Barneveld, zag de comeback wel aankomen. "Ik kan het me zeker voorstellen. Hij gaat natuurlijk vaak met Michael mee en dan zie je gewoon dat hij het mist." Fast Vinny kan dat beamen. "Elke keer denk ik van: ik wilde dat ik hier weer stond."

Plezier maken in plaats van prijzen pakken

Van der Voort won in zijn rijke carrière al de nodige toernooien en maakte ook op bijvoorbeeld de WK darts geregeld indruk. In 2011 en 2015 reikte hij tot de laatste acht, maar dat hoeven dartsfans niet meer te verwachten van de ervaren Nederlander. "Gewoon lekker darten, plezier maken."

In de meest recente aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door is de oud-manager van Raymond van Barneveld, Jaco van Bodegom, te gast. Samen met Van der Voort en presentator Vlottes blikken ze terug op de Premier League-week in Berlijn. Daarnaast gaat Van Bodegom uiteraard in op zijn jarenlange samenwerking met Barney, die onlangs brak met Ben de Kok als manager. Daarover had Co Stompé nog een theorie, maar die wordt fel ontkracht door Van der Voort en Van Bodegom. Check de volledige aflevering hieronder.