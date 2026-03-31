Cameron Menzies lijkt zijn leven steeds meer op de rit te krijgen na een aantal turbulente maanden. De veelbesproken darter uit Schotland kwam in een enorme storm terecht tijdens het WK darts, toen hij tot bloedens toe een tafeltje op het podium kapotsloeg na zijn nederlaag tegen Charlie Manby. Ook liep zijn relatie met collega-dartster Fallon Sherrock op de klippen. Maar nu is Menzies opnieuw gelukkig in de liefde.

Op Instagram bevestigen Menzies en zijn nieuwe vriendin Suzanne Lewis hun liefde met een kusfoto. Zij plaatst de tekst 'dankbaar voor jou Cameron', met hartjes en kusjes, begeleid door een aantal foto's van de twee. Op sociale media gingen de afgelopen weken al vaker innige momenten van de geliefden rond, maar nu is het dus officieel. Lewis heeft een afgeschermd profiel en dus is er maar weinig bekend van haar.

Stiefvader en breuk met ex

Ze heeft 'maar' 314 volgers op Insta en haar profielfoto is met twee kinderen genomen, waaruit zou kunnen blijken dat ze kids heeft uit een eerdere relatie en Menzies daar nu dus stiefvader van wordt. Een heel ander leven dan dat hij een paar maanden geleden nog had, toen de Schotse darter (36) nog samen was met dartster Fallon Sherrock. Hun relatie strandde volgens geruchten net voor het WK darts.

Veelbesproken en emotioneel

Na het wereldberoemde WK darts ging het snel bergafwaarts met Menzies. Hij sloeg zijn hand kapot in een vlaag van verstandsverbijstering en vreest nu permanente schade. Dat is extra pijnlijk en onhandig voor een darter, omdat hij zijn hand nodig heeft om geld te verdienen. Menzies staat erom bekend dat hij zijn emoties vaker niet dan wel onder controle heeft en stond meermaals in het middelpunt van de belangstelling na rare acties.

Fans blij voor Menzies

Nu hij de liefde weer heeft hervonden, heeft dat hopelijk een goede invloed op zijn prestaties op het dartbord. De dartsfans zijn in ieder geval blij voor Menzies en zijn nieuwe relatie. Onder de post reageren er meerderen op de foto's. 'Het is mooi om je weer gelukkig te zien Cam', schrijft de één. 'Geniet van je nieuwe relatie en doe rustig aan. Je bent zo'n goede kerel. Zorg dat je je hoofd weer op orde krijgt.'