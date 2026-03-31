Co Stompé heeft zich met uitspraken bij Viaplay niet geliefd gemaakt bij oud-darter Vincent van der Voort. Volgens de 50-jarige heeft Stompé 'de kijker in de maling genomen' met een verhaal over de breuk tussen Raymond van Barneveld en zijn manager Ben de Kok. "Dat vind ik ongelooflijk."

Het voorval van Stompé bij Viaplay is onderwerp van gesprek in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Hij heeft zich belachelijk gemaakt", begint presentator Damian Vlottes. "De man zit gewoon van A tot Z een verhaal uit zijn duim te zuigen", zegt Van der Voort. "Dan neem je gewoon de kijker in de maling."

Stompé vertelde dat Kok zijn bedrijf, Bengi, heeft verkocht en daardoor niet meer de manager is van Van Barneveld. Voor Jeffrey de Zwaan was het volgens hem 'ook moeilijk, want die werkt er nog'. "Klopt allemaal niet", aldus Van der Voort.

Conflict

De breuk tussen Van Barneveld en De Kok heeft volgens Van der Voort echter niks te maken met het feit dat de manager zijn bedrijf heeft verkocht. "Het contract liep gewoon tot 1 januari 2027. Alleen er zijn wat dingen voorgevallen tijdens de UK Open waardoor ze gewoon een conflict hebben gekregen samen. En die afhandeling loopt voor geen meter. Er is echt nog wel wat werk aan de winkel wil je dat gladgestreken krijgen."

Bovendien werkt De Zwaan al lang niet meer voor Bengi BV. "Die werkt gewoon voor Ben de Kok zelf, waardoor hij meer kan trainen en meer kan werken aan zijn professionele carrière", legt Van der Voort uit.

'Ongelooflijk'

"Dat zijn allemaal details, maar dan zit je daar", doelt hij op Stompé. "Hij heeft het telefoonnummer van alledrie die mensen." Daar had hij contact mee moeten opnemen. "Of zeg dan gewoon: 'Ik weet er niks vanaf, ik kan er niks over zeggen.' Maar als je dan komt, moet je wel een verhaal hebben, weet je. Dat vind ik ongelooflijk. Dat je gewoon een lulverhaal zit op te hangen."

"Het lijkt wel alsof je dan puur je geld komt ophalen, toch? Je doet een foute blouse aan en dat is het. Dat kan toch niet." Jaco van Bodegom, oud-manager van Van Barneveld neemt het wel voor Stompé op. Hij denkt dat de oud-darter De Kok en Van Barneveld wilde sparen. "Dus dan neem je de kijker in de maling voor je eigenbelang. Omdat je bang bent om een mening te hebben", reageert Van der Voort.

'Gewoon leugens'

Van Bodegom kon wel lachen om de uitspraken van Stompé. "Ik zei meteen tegen mijn vrouw: 'Ze moeten hem als nieuwslezer vragen. Want dan is er geen oorlog meer in de wereld.'" Bij Van der Voort wekte het vooral frustratie op. "Ik vind het irritant dat iemand daar dan zit en gewoon leugens verspreidt."