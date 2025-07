Tweevoudig wereldkampioen darts Adrian Lewis (40) heeft een datum aangekondigd voor zijn terugkeer. De Engelsman was zijn liefde voor het darten kwijt en heeft al een kleine 2,5 jaar geen profwedstrijden meer gespeeld.

Lewis, bijgenaamd Jackpot, werd wereldkampioen bij de bond PDC in 2011 en 2012. Dat was net in een periode dat Phil Taylor niet meer zo extreem dominant was, zodat er eindelijk weer eens andere wereldkampioenen kwamen.

Ook in de jaren daarna had Lewis zijn pieken, maar gaandeweg verloor hij zijn liefde voor de sport en besloot hij meer tijd te spedneren met zijn gezin. Zijn vrow Sarah heeft een ongeneeslijke nierziekte en zijn zoon heeft autisme en ADHD.

Comeback van Adrian Lewis

De Engelse krant The Sun meldt dat Lewis zijn comeback gaat maken bij een tv-toerrnoi op donderdag 28 augustus. Hij verschijnt dan bij de MODUS Super Series, een toernooi dat niet door de bond PDC wordt gehouden.

Lewis vertegenwoordigt Team Engeland bij een speciale week waarin internationale koppels het tegen elkaar opnemen. Lewis vormt met Steve Beaton (61) het Engelse koppel. In 1996 won Beaton het WK van de inmiddels opgeheven bond BDO, in Lakeside.

MODUS

In februari 2025 kondigde Lewis aan dat hij in mei zou deelnemen aan een evenement van MODUS. Dat kwam er niet van. Als het optreden in augustus bevalt, dan is er een kans dat hij zich inschrijft voor de Q-School van de PDC. Begin 2026 kunnen darters die nu geen prof zijn proberen een PDC-tourcard te veroveren op de Q-School.

Tegen The Sun zegt Lewis: "Ik heb goed getraind en speelde prima bij demonstratiepartijen. Ik kijk naar MODUS Super Series op Pluto TV en het niveau is ongelooflijk. Het wordt niet makkelijk. Ik ben er tussenuit gewest om mijn focus te richten op mijn gezin. Ik heb aan de baas van PDC (Barry Hearn, red.) verteld dat als ik beslis terug te keren, ik geen cadeautjes verwacht. Ik ben bereid om te werken voor mijn kansen en dit kan de eerste stap zijn naar meer."

World Matchplay

De huidige top van de dartswereld is nu in Blackpool bijeen voor de World Matchplay, het 'zomer-WK'. De eerste dag, zaterdag, verliep prima voor de drie Nederlanders die speelde. Lees daar meer over in het artikel hieronder.