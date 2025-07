De World Matchplay wordt om meerdere redenen soms het 'zomer-WK' genoemd. Niet alleen vanwege de data dat er gespeeld wordt (19-27 juli), maar ook vanwege het prijzengeld. Na het WK darts is de Matchplay in Blackpool namelijk het toernooi met het meeste prijzengeld, dat ook écht meetelt voor de wereldranglijst. Lees hieronder wat Michael van Gerwen en zes landgenoten kunnen verdienen, en met hoeveel het per 2026 omhoog gaat.

Het gaat zó goed met het darts, dat de PDC vanaf 2026 het prijzengeld van alle toernooien omhoog kan gooien. Voor de topdarters heel mooi nieuws, want het wordt steeds makkelijker om van de sport te leven. De Matchplay gaat dan liefst 200.000 pond méér uitdelen dan in 2025 en doorbreekt dan een magische grens. Maar first things first: eerst moet er een winnaar van deze editie komen.

925.000 euro in totaal

De totale prijzenpot op de World Matchplay is liefst 800.000 pond (omgerekend zo'n 925.000 euro). Niet voor niks is het voor al 32 deelnemers belangrijk om sowieso een wedstrijd te gooien. Zoals Dirk van Duijvenbode het al zei in gesprek met Sportnieuws.nl: "Ik wil koste wat kost in ieder geval starten aan het toernooi." Hij is dan namelijk al verzekerd van een berg prijzengeld. Zijn vriendin Saskia Kokshoorn is hoogzwanger en kan tijdens het toernooi bevallen van hun tweede kind. Maar Aubergenius doet er alles aan om in ieder geval één ronde in Blackpool te blijven.

Rankingtoernooi

800.000 pond klinkt veel, maar komt niet in de buurt van het WK darts, dat 2,5 miljoen pond uitkeert. Daar tussenin zit ook nog de Premier League Darts, dat een prijzenpot heeft van 1 miljoen pond, maar daar zit een addertje onder het gras. De Premier League is een invitatietoernooi en telt dus niet mee voor de wereldranglijst. Dat doet de Matchplay wél, waardoor het 'zomer-WK' het op één na hoogste rankingtoernooi is van de kalender. Per 2026 wordt de 800.000 pond verhoogd naar 1 miljoen pond.

Prijzengeld World Matchplay 2025

Al vanaf de eerste ronde is het geld verdienen geblazen. Er doen dit jaar zeven Nederlanders mee. Wessel Nijman maakt zijn debuut, terwijl het voor Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Gian van Veen en Jermaine Wattimena een terugkeer in Blackpool betekent. Van Gerwen is van de Nederlanders de enige winnaar van het toernooi. Hij won het toernooi drie keer: 2015, 2016, 2022.

Eerste ronde : 10.000 pond (11.500 euro)

Tweede ronde : 15.000 pond (17.300 euro)

Kwartfinales : 30.000 pond (34.700 euro)

Halve finale s: 50.000 pond (57.800 euro)

Verliezend finalist : 100.000 pond (115.600 euro)

Winnaar World Matchplay: 200.000 pond (231.000 euro)

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.