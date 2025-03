Engelse topdarter woest na misverstand in Duitse pizzeria, Raymond van Barneveld maakte hem 'nóg bozer'

Soms gebeuren er van die dingen die je de rest van je leven niet meer vergeet. Ex-profdarter Vincent van der Voort zit vol met verhalen uit zijn bijna dertig jaar durende carrière, dat de rubriek 'Kroegpraat' in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door altijd hilarische verhalen oplevert. Dit keer staan Adrian Lewis en een pizza centraal.

Omdat de Pro Tour deze week in Duitsland was, kreeg Van der Voort de vraag voorgeschoteld wat zijn mooiste herinnering aan darten in Duitsland was. Hij rakelt in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door meteen een etentje op, dat bijna met ruzie in de zaak afliep. "Ik ging een hapje eten met Adrian Lewis en Raymond van Barneveld, in zo'n pizzeria met achter de balie een man die geen woord Engels kan."

Nederlandse darter met bijzondere bijnaam baalt: 'Daar komt hij echt nooit meer van af' Het zit Marvin van Velzen niet mee. Zijn broertje bedacht ooit als bijnaam voor de Nederlandse darter 'De Kubus' en sindsdien kan Vincent van der Voort bijna niet meer stoppen met lachen als het over Van Velzen (24) gaat. Bij een bezoekje aan de Pro Tour in Hildesheim sprak 'het slachtoffer' met de podcastmaker van Darts Draait Door en die genoot er zienderogen van.

'Alleen maar pepers'

Dat begint al goed, zeker omdat Lewis geen woord Duits sprak en Van der Voort en Van Barneveld besloten om Lewis niet te helpen met bestellen. "Lewis wilde een pepperoni pizza, maar die man achter de balie wist niet wat dat was en verstond pepper only (alleen pepers, red.). Dus wij gingen rustig zitten en toen kreeg hij een pizza voorgeschoteld met alleen maar pepers er op", lacht Van der Voort bij de gedachte aan dat moment.

Michael van Gerwen leeft mee met gevallen wereldkampioen: 'Eigenlijk best zonde' De meeste darters die naar het WK gaan, bereiden zich op dit moment voor op hun wedstrijden. De een doet dat met uitgebreide trainingen, de ander doet dat met het gooien van demonstratietoernooien. In dat opzicht vielen Michael van Gerwen en gevallen wereldkampioen Adrian Lewis deze week op.

'Kwaad de deur uit'

Lewis ging volgens Van der Voort verhaal halen bij de bar 'en dat liep nogal hoog op'. "Hij in het Engels en die man in het Duits. En toen moest er nog afgerekend worden ook. Als Lewis honger heeft, dan is hij al niet de vrolijkste. De pizza vond hij niet lekker, maar in plaats van een nieuwe bestellen, ging hij kwaad de deur uit. De bon is volgens mij wel gewoon betaald."

Van der Voort onthult dat Van Barneveld de situatie alleen maar erger maakte door de Engelse topdarter extra op te naaien. Hij zei dat zijn pizza wél prima smaakte. "Toen werd Lewis nóg bozer."

Raymond van Barneveld over bijzondere band met collega: 'Ik denk dat we broers hadden kunnen zijn' Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort lopen al heel wat jaartjes mee in de dartswereld. Toen Barney de grootste van Nederland werd, stond Van der Voort in zijn schaduw. De twee groeiden uit tot dikke vrienden, al gaat dat volgens Van Barneveld wel iets dieper: "Ik denk dat we broers hadden kunnen zijn."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door vertelt Vincent van der Voort over zijn bezoekje aan de Pro Tour in Hildesheim, onthult hij waarom zijn vriend Michael van Gerwen zich afmeldde voor het vloertoernooi in Duitsland. Presentator Damian Vlottes legt de gestopte profdarter pittige stellingen voor en in 'Kroegpraat' wordt Adrian Lewis te kakken gezet. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check 'm via Spotify, YouTube en Apple Podcasts.