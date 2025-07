Ineens is het een 'hot item' in het darts: spelers die duidelijk hoorbaar voor de camera's scheten laten tijdens wedstrijden. James Wade deed het dit jaar alleen al twee keer waar hij op betrapt werd en nu is ook een filmpje van Josh Rock viraal gegaan. De Noord-Ier liet een wind tijdens een vloertoernooiwedstrijd tegen Nathan Aspinall. "Dit wordt een boete", weet Damian Vlottes zeker.

De presentator van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door heeft moeite om het onderwerp serieus te bespreken, maar slaat wel een spijker op zijn kop. "We proberen met z'n allen de sport serieus te behandelen, positief. Dat het een sport is en dat de spelers er hard voor moeten werken. En dan lopen Wade en Rock gewoon te schijten overal. Het is voor het beeld van het darten niet goed."

'Het is niet normaal toch?'

Ex-profdarter Vincent van der Voort is het roerend met hem eens. "Het begint een trend te worden. Ik denk niet dat de PDC hier heel blij mee is. Het is continu een item. Ik neem aan dat ook hier iets tegen gaat gebeuren." Een boete? "Ik weet niet of zoiets gerapporteerd wordt ja of nee, maar op een gegeven moment gaan ze wel zeggen of de jongens wat fatsoen kunnen tonen. Het is niet helemaal normaal toch?"

World Matchplay

Opvallend is dat de scheetjes van Wade en Rock gebeurden tijdens vloertoernooien, de zogeheten Players Championships. 'Gelukkig' voor de organisatie zijn die er voorlopig niet meer, onder andere vanwege de aanstaande World Matchplay en de daaropvolgende korte vakantie voor de darters. Wade en Rock doen wel mee aan het 'zomer-WK', maar zullen minder goed hoorbaar zijn in Blackpool vanwege dat daar wel publiek bij is.

Eind juli zijn er nog twee Players Championships en daarna pas eind augustus weer. Tijd genoeg voor de PDC om een regel en/of boete te bedenken voor dit soort vieze praktijken.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de Euro Tour in Kiel en wordt er vooral vooruit gekeken naar de World Matchplay, waar liefst zeven Nederlanders in actie komen. Beluister de podcast hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.