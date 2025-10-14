Het zijn de dagen des oordeels voor topdarter Michael van Gerwen. Vandaag (dinsdag) en morgen (woensdag) móét hij goede resultaten boeken tijdens Players Championships 31 en 32, anders is het einde verhaal voor de Finals eind november. Goede vriend Vincent van der Voort vreest het ergste.

De situatie is glashelder: Van Gerwen moet in deze twee vloertoernooien een achterstand van 7500 pond prijzengeld goedmaken én een marge inbouwen. De laatste twee Players Championships eind oktober slaat hij sowieso over, zo meldde hij eerder al in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Een vakantie naar Dubai gaat voor eventuele plaatsing voor het majortoernooi eind november. En dus zal alles deze week recht gezet moeten worden. Van der Voort rekent de kans uit en komt op een deprimerend antwoord.

'Dan gaan we hem voor het eerst missen'

"Het moet nu gebeuren. Hij zal een finale en nog een kwartfinale moeten halen, of er eentje moeten winnen. Die kans is niet heel groot, zo eerlijk moet je zijn. En dan gaan we hem voor het eerst missen op de Players Championship Finals", verzucht Van der Voort. Het toernooi bestaat al sinds 2009 en Van Gerwen verdedigt dit jaar een finale van 2023, wat hij mogelijk dus niet eens kan doen. Dat gaat hem een klap op de wereldranglijst kosten. Vooral het feit dat een vakantie voor gaat, leidt tot reacties vol ongeloof bij Van der Voort en podcastpresentator Damian Vlottes.

'Het zou toch zijn eer te na moeten zijn?'

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, die vanmiddag om 16.00 uur online komt, spreken Vlottes en Van der Voort hun verbazing uit. "Het zou toch zijn eer te na moeten zijn?", geeft Vlottes voor. Van der Voort: "Mee eens, maar dat hoef je mij niet te vertellen. Stel je voor dat hij twee kwartfinales haalt nu en dat hij er dan nog 1000 pond van verwijderd is... En hij gaat dan niet naar die laatste twee... Dat gaat er bij mij niet in. Maar het gaat niet om mij. Voor mij zou dat niet kunnen. Van mij moet hij daar dan heen."

'Hebben wij helemaal niks mee te maken'

De kans dat Van Gerwen de Players Championship Finals haalt, is heel klein volgens Van der Voort. Daarom zou hij er volgens zijn goede vriend slim aan doen om zijn vakantieplannen nog even uit te stellen en te kijken hoe hij er na deze week voor staat. "Maar hij heeft dat gepland en gaat wat anders doen. Daar hebben wij helemaal niks over te zeggen, het is zijn carrière en hij is aan niemand verantwoording schuldig."

