Michael van Gerwen verloor in de eerste ronde van de World Grand Prix van Dirk van Duijvenbode en verdween daarna weer naar de achtergrond. De Nederlandse topdarter worstelt met zijn vorm en is de ene week goed en de andere niet. Goede vriend Vincent van der Voort probeert hem nog altijd van hulp en advies te voorzien, maar merkt dat er nu een bepaald punt is bereikt in hun intensieve samenwerking.

Dat zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, die dinsdag 14 oktober om 16.00 uur online verschijnt. Daarin blikt hij terug op de verloren wedstrijd van Van Gerwen en geeft hij aan hoe het staat met hun traject om de nummer drie van de wereld weer aan de top van het darts te krijgen. "Ik vond hem niet heel slecht, maar ik vond ook niet dat er iemand stond die per se wilde winnen. Ik vond het weer vlak en gezapig", is Van der Voort eerlijk over zijn goede vriend.

'We zijn het niet met elkaar eens'

"Vooropgesteld: ik help hem omdat hij een hele goede vriend van me is. Dan help je elkaar. Maar we zijn nu op een punt beland dat we het niet honderd procent met elkaar eens zijn over hoe hij terug aan de top komt. Dan help je elkaar nog wel gewoon, want het is zijn carrière en hij is de baas, maar echt hulp bieden wordt dan wel moeilijk. Ik heb niet de wijsheid in pacht en er leiden meerdere wegen naar Rome. Ik probeer het wel, maar ik heb niet altijd het idee dat je goed bij hem doordringt."

Van der Voort wil benadrukken dat 'zijn' manier niet per se dé manier is voor Van Gerwen om weer mee te doen om de prijzen. "Misschien is het een stukje wegstoppen bij hem, dat hij het niet op kan brengen. Maar misschien is het wel dat hij een hele andere aanpak wil. En dat is natuurlijk ook prima. We zijn druk bezig geweest met zijn worp en die is wel weer oké nu. Maar vooral het extra werk verrichten in de vrije tijd, daar liggen we uit elkaar. We denken dan niet in alles compleet anders, maar we zitten wat dat betreft niet op één lijn."

'Groot vraagteken boven z'n hoofd'

Dat levert discussies op tussen de twee dartsvrienden en dat is volgens Van der Voort ook alleen maar goed. "Hij heeft laten zien dat hij het kan, dat het er nog in zit, toen hij de World Series of Darts Finals won in Amsterdam. Het is dus niet dat we kunnen zeggen dat het niks wordt bij de start van een toernooi. Het is alleen momenteel een mega groot vraagteken boven zijn hoofd welke Van Gerwen er staat. Dat is waar we op dit moment middenin zitten."

Nieuwe aflevering Darts Draait Door

De nieuwe aflevering van Darts Draait Door is dinsdag 14 oktober om 16.00 uur hieronder te beluisteren. Dan staat de opname ook op diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.