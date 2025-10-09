De inschrijvingen voor de Players Championships 31 en 32 zijn gepubliceerd door de PDC. Het is niet gek dat de naam van Michael van Gerwen op de lijst prijkt, maar door een geplande vakantie is het volgende week wel alles of niets voor de Nederlander.

Van Gerwen werd op de World Grand Prix al in de eerste ronde uitgeschakeld door landgenoot Dirk van Duijvenbode en wist meteen waar hij aan toe was. Hij had in de voorbereiding op de major een Players Championship overgeslagen om meer rust te pakken en te herstellen van fysieke problemen, maar moet daardoor nu extra hard aan de bak. Op 14 en 15 oktober is het alles of niets.

Vakantie in Dubai

Er zijn nog vier toernooien voor Van Gerwen om zich ternauwernood te plaatsen voor de Players Championship Finals eind november, maar twee daarvan mist hij al. "Ik zit tijdens de laatste twee in Dubai, op vakantie", zei Van Gerwen in gesprek met de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Dus het moet in die twee toernooien na de Grand Prix gebeuren. Linksom of rechtsom, ik zal er eentje moeten winnen."

'Als ik er dan nog niet bij zit...'

Van Gerwen is goed op de hoogte van zijn situatie. Hij staat 92ste, terwijl hij eind oktober bij de top-64 moet staan om naar de laatste major vóór het WK darts te mogen. Zijn achterstand is 7,500 pond en om dat goed te maken, zal minstens een finale gehaald moeten worden en het liefst een toernooioverwinning. "Als ik er dan nog niet bij zit, heb ik kansen genoeg gehad. Ik hoor er eigenlijk bij te staan, maar door eigen onkunde is dat niet gelukt. En de laatste paar maanden hebben daar niet bij geholpen. Het heeft geen zin om nu bij de pakken neer te zitten. Als ik er niet bij zit, dan helaas, volgend jaar weer. Maar ik ga wel nog twee dagen alles geven."

Alle grote namen

Tijdens Players Championships 31 en 32 krijgt Van Gerwen vooralsnog te maken met alle grote namen. Ook Luke Littler en Nathan Aspinall zijn bijvoorbeeld nog niet zeker van deelname aan de PC Finals en doen mee. Zij staan er echter veel beter voor dan de Nederlander en hebben maar weinig prijzengeld nodig. Kai Gotthardt, Andrew Gilding, Pero Ljubic, Michele Turetta, Jules van Dongen, Tim Wolters en Rusty-Jake Rodriguez zijn de enige tourkaarthouders die afwezig zijn.

Beluister de podcast Darts Draait Door