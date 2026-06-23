Wessel Nijman won in Slowakije zijn tweede Euro Tour-ooit. Daarmee steeg de Nederlandse topdarter naar plek veertien op de wereldranglijst. Met nog twee vloertoernooien te gaan tot de cut-off voor de World Matchplay deed Nijman daarmee uitstekende zaken. Hij ontwijkt namelijk topnamen op het zomer-WK.

Nijman werd eerder dit jaar pas de vierde Nederlander die een Euro Tour won, na Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort. Die historische zege volgde hij afgelopen weekend meteen op met een tweede toernooi. Daarmee verdiende de Noord-Hollander 35.000 pond prijzengeld, die ook nog eens meetelt voor de ranking. Door dat bedrag steeg hij van plek zestien naar plek veertien, een hele belangrijke stap, ziet ex-prof Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Goede zaken

"Hij doet hele goeie zaken richting de World Matchplay, want je wil daar niet als vijftiende of zestiende naartoe gaan. Dan krijg je in de tweede ronde Luke Littler of Luke Humphries en dat wil je echt niet. Nu met zijn veertiende plaats zou hij Gian van Veen treffen en die is niet in vorm. Dus dat is voor hem een hele gunstige plek om in te stromen. Je hebt liever Van Veen dan een Luke. Vaak als je zo goed speelt, vallen dit soort dingen ook vaak jouw kant op."

Op dit moment ziet Van der Voort een pittige wedstrijd voor ogen voor Van Veen, om Nijman in deze vorm te kloppen. "Daar zit hij niet op te wachten nu denk ik, al heeft hij een goed record tegen hem. Ik denk ook dat Van Veen wel wat anders aan zijn hoofd heeft." Voor Nijman kan het jaar niet stuk. Virtueel staat hij rond het WK darts in december al in de top-tien van de wereld. En dan moet hij nog op tv-toernooien spelen waar hij nauwelijks iets te verdedigen heeft. "Het kan ineens hard gaan met hem", voorspellen presentator Damian Vlottes en Van der Voort.

'Dan ga je alweer verder denken'

"Zeker, en dan ga je alweer verder denken. Aan de Premier League Darts en de World Series, dat hij daarvoor uitgenodigd wordt. Dan kom je weer in een hele andere positie terecht", zegt Van der Voort. "Dan wordt je status anders, wordt er ook anders naar je gekeken, dan wordt alles weer anders. En dan moeten we af gaan wachten hoe hij daarmee omgaat."

Zelfs de vergelijking met absolute wereldtoppers als Phil Taylor en Michael van Gerwen valt. "Kijk maar eens wie er nog meer acht toernooien in een half jaar heeft gewonnen. Dat zijn er niet veel die dat kunnen zeggen. Ik weet ook wel dat Littler niet meedoet op de vloer en ook in de Euro Tours deed Littler niet mee die Nijman won. Maar er zijn nog steeds heel veel goede andere spelers over die hij wel verslaat. Hij doet toch iets speciaals."

Beluister Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door komt de eindzege van Nijman op de Euro Tour in Slowakije uitgebreid voorbij. Ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes bespreken daarnaast alle ins en outs van de afgelopen dartsweek. Beluister de nieuwe aflevering dinsdag 23 juni vanaf 16.00 uur op diverse kanalen.

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