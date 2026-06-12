Bij de World Cup of Darts is het Belgische duo toch door de groepsfase gekomen. Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh wonnen vrijdag hun tweede pot en moesten daarna afwachten wat Hongkong zou doen tegen Slovenië. De Aziaten stelden teleur en daar profiteren de Belgen van.

De World Cup of Darts is het enige landentoernooi van de bond PDC. Het winnende land mag zich de heuse wereldkampioen noemen. Dit jaar valt het toernooi dus samen met die andere befaamde eindronde: het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada.

Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh

Het als zesde geplaatste België kwam bij dit WK darts naar Frankfurt met Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh. Beide darters hebben grote titels op hun naam staan, al voelt het alsof dat eeuwen geleden is. Ze verkeren namelijk momenteel al een tijdje in een sportief wak. Van den Bergh nam zelfs na het WK begin dit jaar een tijdje afstand van de sport en maakte met opzet zijn agenda erg leeg.

In de openingspot verloren de Belgen van Hongkong, dat beschikt over Man Lok Leung en Lok Yin Lee. Het werd 4-2 voor de Aziaten. Vrijdag lukte het wel om Slovenië te verslaan, met 4-1.

Inzinking

Hongkong leek tegen Slovenië het klusje te klaren toen het land op 1-1 een break voorsprong pakte. Gezien het een 'first to 4 legs'-duel is, waren ze op dat moment al halverwege. Toen begon het gepruts bij het koppel. De drie daaropvolgende duels gingen naar de Slovenen, die wonnen met 4-2.

Nederland bij World Cup of Darts

Nederland is in Duitsland present met een topduo: Gian van Veen en Michael van Gerwen, oftewel de nummers 3 en 4 van de ranglijst PDC Order of Merit. Na Engeland is 'Oranje' de grootste titelkandidaat. Al geldt ook bij Nederland de kanttekening dat beide spelers niet de beste maanden van hun loopbaan achter de rug hebben.

Toch vlakt Van Veen ook zichzelf en Van Gerwen niet uit. "Na Engeland zou ik zeggen dat wij de favoriet zijn. En ik zou niet willen zeggen dat het Nederlands elftal op het WK de tweede favoriet is. Dus ja, ik denk dat de kans groter is dat wij de World Cup winnen", trekt Van Veen een conclusie. Van Gerwen is minder stellig. Volgens hem moet je 'net als bij voetbal uitkijken voor verrassingen'.

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