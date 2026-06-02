Het vloertoernooi liep op maandag op een grote mislukking uit voor de Nederlandse topdarters. Onder andere Wessel Nijman, Gian van Veen en Danny Noppert sneuvelden al erg vroeg, waardoor dagsucces er niet in leek te zitten. Toch kreeg het toernooi nog een oranje tintje. Uiteindelijk was het Jeffrey de Graaf die er met de titel vandoor ging.

De dag in de MK Arena in Milton Keynes begon rampzalig voor de Nederlanders. Onder meer Kevin Doets, Gian van Veen, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode verloren vrijwel direct en konden dus alweer terug naar het hotel. Ook Raymond van Barneveld verloor opnieuw al snel, nadat hij onlangs verhuiste en aangaf een tijdelijke pauze te nemen. Daar bleek niet al te veel van te kloppen.

Nederlands tintje

In de kwartfinale stond namens Nederland enkel Wessel Nijman, die dit jaar in topvorm verkeert. Hij won al vijf vloertoernooien, maar moest dinsdag zijn meerdere erkennen in de Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf. Hij dart al jaren onder de Zweedse vlag, maar is van binnen toch nog altijd een Nederlander.

In de halve finales was De Graaf, die op de 56ste plaats staat, de laagste speler op de Order of Merit. Verder stonden onder andere oud-wereldkampioen Rob Cross en Jonny Clayton bij de laatste vier. Toch was het de Nederlandse Zweed die eerst Luke Woodhouse versloeg, en vervolgens Clayton de baas was in de finale: 8-5. Hij wint daarmee voor de tweede keer ooit een titel bij de PDC en gaf dus toch nog een oranje tintje aan een verder dramatische dag voor Nederland.

Vol vertrouwen

De 35-jarige De Graaf boekte zijn succes vooral door het feit dat hij uitstekend stond uit te gooien. Na afloop gaf hij opvallend genoeg aan dat hij zich "enkel in de finale op zijn gemak voelde". Het waren dan ook de dubbels die het voor hem deden. "Mijn finishen was vandaag echt goed, vooral op de cruciale momenten. Dat heeft me vandaag de overwinning bezorgd."

Hij komt morgen nog in actie bij een nieuw vloertoernooi en kan zich vervolgens gaan opmaken voor de World Cup of Darts, die over twee weken begint. Daar komt De Graaf in actie namens Zweden. Dan vormt hij een team met Oskar Lukasiak.

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