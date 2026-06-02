De Premier League Darts eindigde vorige week met vuurwerk. Alle legs in de drie wedstrijden werden gespeeld en het niveau was fantastsch. Winnaar Luke Littler barstte na afloop in tranen uit en dat kon Vincent van der Voort wel bekoren. De oud-prof waardeert het dat de tweevoudig wereldkampioen een keer zijn emoties liet zien.

"Wat een avond", vallen Van der Voort en presentator Damian Vlottes elkaar bij tijdens het bespreken van de Premier League Darts-finaleavond in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Er zat van alles in, vanaf moment één en het niveau was ook nog eens fantastisch." Na afloop van de finale, die door Littler werd gewonnen van Luke Humphries, kwamen de emoties los bij The Nuke. Tijdens het interview met Sky Sports liet hij zijn tranen de vrije loop.

"Hij heeft alles opgekropt, de hele Premier League lang en dat kwam er nu allemaal uit. Op het WK viel hij na de eerste ronde tegen Ryan Meikle ook al huilend in de armen van zijn moeder. Hij kent dus wel druk, maar laat het nooit merken", zegt Van der Voort. "Het is vaak een houding die hij zich aanmeet. Ik vind het goed om een keer van hem te zien dat hij kwetsbaar is. Misschien dat mensen hem nu ook beter gaan begrijpen."

'Daar moet je op hopen'

Littler liet weten dat hij op het dieptepunt twijfelde om nog wel te darten en dat hij zelfs het podium niet meer op wilde. De Premier League eiste ook bij hem zijn tol, zeker toen hij in Manchester de dartswereld over zich heen kreeg na een ruzie met de Nederlandse darter Gian van Veen. "Hij heeft interviews zat gehad om het menselijker te maken, dat pakte hij niet handig aan. Je moet hopen dat hij mensen om zich heen gaat verzamelen, die hem daarbij kunnen helpen en het hem kunnen laten inzien", vindt Van der Voort.

"Littler is nog pas 19 jaar oud, maar speelt wel tussen de volwassenen. Daar wordt hij wel gewoon op beoordeeld, het is niet dat hij dan anders bekeken moet worden vanwege zijn leeftijd. Daarom is het goed om te zien dat hij zijn kwetsbare kant toonde, hopelijk leert hij ervan. Ik geloof echt wel dat het zwaar geweest is voor hem, iedere week werd hij uitgefloten. Hij heeft het heel goed kunnen verbloemen. Het leek alsof alles langs hem afgleed."

Humphries een sieraad voor de sport

Verliezend finalist Humphries toonde zich ontzettend sportief door de geëmotioneerde Littler bij te staan na zijn uitbarsting. "Een sieraad voor de sport", noemt Van der Voort de nummer twee van de wereld. "Hij zegt de juiste dingen en troost hem even. Ik denk dat heel veel spelers dat niet hadden gedaan. Die waren zwaar geïrriteerd geweest dat ze net hadden verloren."

Eindcijfer: 7,5

Door die fantastische finale - de beste ooit - geeft Van der Voort het hele Premier League Darts-seizoen een 7,5 als eindcijfer. "Die finale maakte zoveel goed. Alleen die zestien weken ervoor duurden te lang in dit format."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de finale-avond van de Premier League, die Luke Littler overtuigend won. Ook komt de Euro Tour in Kiel voorbij. Beluister 'm hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover