Dick Advocaat is absoluut niet blij met de houding die de nieuwe technisch directeur van Feyenoord Devy Rigaux aannam in zijn eerste persconferentie. De adviseur van de Rotterdammers noemt sommige uitspraken van de Belg 'belachelijk'.

Advocaat werd richting het eind van vorig seizoen aangesteld als adviseur van coach Robin van Persie bij Feyenoord. De coach van de Rotterdammers zou al hebben aangegeven dat hij hoopt dat de routinier hem blijft helpen, maar volgens Advocaat zelf is daar 'geen sprake van', zo vertelt hij in de Oranjezomer. Vanuit de directie heeft nog niemand met hem gesproken over een langer verblijf. Ook sommige uitspraken van de directie zinnen de bondscoach van Curaçao totaal niet.

'Hij is een veredelde hoofdscout'

De 78-jarige Advocaat doelt dan vooral op de uitspraken van Rigaux. Zo kon de Belg nog niet bevestigen dat Van Persie volgend jaar nog trainer is. Volgens Rigaux moet er eerst een 'analyse worden gemaakt van de gebeurtenissen' voor dit besluit wordt genomen. Volgens Advocaat zijn dit soort opmerkingen van de Belg 'belachelijk'. De routinier vindt dat de technisch directeur een 'veredelde hoofdscout is'. Volgens Advocaat is het aan de nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn om over dit soort ondewerpen te praten.

Advocaat is echter nog niet klaar met Rigaux. Hij vindt dat 'de rollen nu zijn omgedraaid' bij Feyenoord. Volgens hem is de technisch directeur verantwoordelijk voor het halen van nieuwe spelers, samen met de trainer. Laatstgenoemde is ook de belangrijkste man binnen de beleidsbepaling bij een club, aldus Advocaat. Volgens de bondscoach is dat bij Feyenoord op het moment dus niet het geval.

Curaçao

Op dit moment is Advocaat niet bezig met Feyenoord en is hij vol in voorbereiding op het aankomende WK. Daar neemt de routinier het met Curaçao op tegen grootmachten als Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Aankomende zondag speelt Advocaat de eerste wedstrijd als oudste bondscoach op een WK. Dan neemt hij het om 19:00 uur op tegen Duitsland.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover