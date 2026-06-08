Feyenoord heeft Robin van Persie de laan uitgestuurd. Het 42-jarige clubicoon had nog een doorlopend contract, maar de vernieuwde clubleiding ziet géén heil in nog een seizoen met de beginnende trainer. Oud-topvoetballer Hedwiges Maduro denkt er het zijne van. "Helaas leven we in een tijd waarin dat niet meer kan", zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Ik vind het toch wel vrij opvallend", luidt de eerste reactie van Maduro op het ontslag van zijn oud-teamgenoot. "Hij heeft zijn doelstelling behaald, dat is het allerbelangrijkste in de voetballerij. Wij weten natuurlijk niet allemaal wat er intern heeft afgespeeld, maar van de buitenkant vind ik het wel een opmerkelijke keuze. Ik kijk altijd eerst naar resultaat en dat heeft hij goed gedaan."

Komst van nieuwe directie

De oud-topvoetballer sluit niet uit dat het óók te maken heeft met de komst van de nieuwe technische man, Dévy Rigaux. "Je ziet vaak gebeuren dat een nieuwe technisch directeur zijn eigen trainer meeneemt, maar wij weten de ins en outs niet. Blijkbaar is uit de evaluatie gebleken dat het onvoldoende is, waardoor deze beslissing is genomen. Ik vind het gewoon zonde", stelt Maduro. "Robin is een jonge trainer, die absoluut fouten heeft gemaakt, maar hierdoor krijg je juist ervaring. Helaas leven we in een tijd waarin dat niet meer kan."

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Teleurstellend seizoen met Feyenoord

Maduro begrijpt maar al te goed dat het Feyenoord van Van Persie niet altijd even goed was, maar hij vindt het belangrijk om daar een kanttekening bij te plaatsen. "Natuurlijk was het dit jaar te vaak niet goed, maar dat heeft ook oorzaken. Dat moeten we niet vergeten. Ik vind het jammer dat hij geen tweede kans krijgt. Je hebt héél veel voorbeelden waarbij het wél is gelukt als ze een goede staf om zich heen hebben."

Volgens de ex-trainer van onder meer Almere City en Ajax heeft het ook te maken met de staf van de ontslagen Feyenoord-trainer. "Bij Arne Slot gaat Sipke Hulshoff altijd mee en bij Peter Bosz gaat Rob Maas altijd mee. Dat heb je als jonge trainer in Nederland niet. Je moet elkaar leren kennen en ontdekken waar je behoefte aan hebt, maar daar krijg je tegenwoordig geen tijd meer voor. Daarom móét je al met een ingespeeld team aan stafleden binnenkomen om succes te hebben."

Pijnlijke situatie

Van Persie had een geweldige status als voetballer in De Kuip, maar als trainer was er vrijwel meteen kritiek op het clubicoon. "Als jongen van de club wil je vanuit goede wil helpen, maar eigenlijk gooi je je hoofd op het hakblok. Als het minder gaat, wordt er zelfs bij een clubicoon meteen geroepen: hij moet eruit. Ik denk dat er bij Robin ook het gevoel leeft dat het héél, héél zuur is. Vooral omdat hij zijn doelstelling wel heeft behaald. Wat moet je nog meer doen als trainer?", vraagt Maduro zich af.

Maduro is ervan overtuigd dat de 42-jarige trainer de clubs straks voor het uitkiezen heeft, ondanks het zware seizoen bij Feyenoord. "Hij staat er in het buitenland wel goed op, omdat het resultaat heilig is", vervolgt hij. "Het nadeel voor trainers is alleen dat het steeds lastiger wordt om je baan te behouden als het sentiment negatief wordt. Kijk naar Arne Slot. Hij werd kampioen bij Liverpool, maar een jaar later is zijn krediet verdwenen. Dat is het probleem van het huidige voetballandschap", besluit Maduro.

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