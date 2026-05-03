Ajax heeft zijn oog volgens verschillende Spaanse media laten vallen op Pablo García. De negentienjarige Spanjaard is een teamgenoot van oud-Ajacied Antony bij Real Betis en speelt net als de Braziliaan bij voorkeur op de rechtsbuitenpositie. Naar verluidt zouden de Amsterdammers bereid zijn om een 'zeer aantrekkelijk bod' op het talent uit te brengen.

Afgelopen week werd door verschillende Spaanse media gemeld dat de Amsterdammers interesse zouden hebben in García, die toevalligerwijs dezelfde achternaam draagt als Óscar García, de huidige coach van de Amsterdammers.

De rechtsbuiten ontwikkelde zich dit seizoen in rap tempo bij Real Betis en speelde negentien duels in La Liga en scoorde bovendien twee keer in twee duels in de Copa Del Rey. Volgens de Spaanse krant Diario de Sevilla is Ajax bereid een 'zeer aantrekkelijk bod' uit te brengen voor zowel García zelf als Real Betis.

Teamgenoot Antony

García hoeft in elk geval niet ver te zoeken voor iemand die hem kan vertellen hoe het is om voor de Amsterdamse club te spelen. Antony, die Ajax enkele jaren geleden een recordtransfer opleverde na zijn vertrek naar Manchester United, speelt net als het jonge talent bij de Spaanse club en speelt ook bij voorkeur op de rechtsbuitenpositie. Al speelt de Braziliaan bij Real Betis ook vaak als rechtermiddenvelder.

Over de hoogte van het mogelijke bod dat Ajax zou gaan doen, wordt niet gesproken. Wel wordt duidelijk dat het plan is dat García, indien hij naar Amsterdam komt, niet direct zal aansluiten bij de hoofdmacht. Het Spaanse talent zal zich eerst moeten bewijzen bij Jong Ajax.