Hij was een tijdlang een smaakmaker van Ajax en werd voor bijna 100 miljoen verkocht aan Manchester United. Geen wonder dat ze in Amsterdam, zeker nu, wel eens met weemoed terugdenken aan de Braziliaan Antony. De buitenspeler zit nu bij Real Betis, maar door een aantal Nederlanders beantwoordde hij daar wat vragen over Ajax. Dat leverde een vrij merkwaardig inteview op...

Voor aanvang van de stadsderby tussen Real Betis en Sevilla stond Antony een afvaardiging van Kick 't Met, een programma van Ziggo Sport, te woord. Antony was geschorst en had voor de afstrap dus alle tijd. Uiteraard werd hij bevraagd over Ajax.

Geen idee van situatie Ajax

De makers wilden namelijk wel eens weten of Antony Amsterdam en de club wel eens mist. Daar laat hij in eerste instantie geen twijfel over bestaan. "Ja, natuurlijk", aldus de recordverkoop van de Nederlandse club. Echt veel liefde koestert hij echter niet, zo blijkt even later. Antony weet nauwelijks hoe zijn voormalig club er voor staat. "Ik heb geen idee..."

Perschef grijpt in

Op de hoogte is de aanvaller dus niet van de schrijnende situatie van Ajax. Wel weet hij nog dat hij het er van 2020 tot 2022 uitstekend naar zijn zin had. "Ik hou van Ajax en Amsterdam. Topstad, topclub." Maar dan grijpt de perschef ineens in en wordt Antony vermanend toegesproken. "Niet te veel zeggen."

Daar wil hij echter niets van weten. "Ik praat met wie ik wil", reageerde Antony zonder onder de indruk te zijn van de vermaning.

Flop bij Manchester United

Antony vertrok voor een enorm bedrag van Amsterdam naar Manchester. Bij United kon hij het echter niet bolwerken. In de Premier League en Europese competities imponeerde de Braziliaan nauwelijks. Nooit haalde hij het niveau wat hij in Amsterdam behaalde. Hij werd verhuurd aan Betis en maakte daar wel indruk. De club telde deze zomer 22 miljoen euro neer, waardoor de topclub uit Engeland fors verlies maakte op de peperdure aanvaller.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.