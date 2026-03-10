Ajax zakte afgelopen weekend naar de vijfde plaats in de VriendenLoterij Eredivisie en dus wordt de kans ook steeds groter dat de club aan het einde van het seizoen nog mee moet doen aan de play-offs om Europees voetbal. Mocht dat het geval zijn dan heeft Ajax een groot probleem, want het zou voor die wedstrijden niet in de eigen Johan Cruijff Arena kunnen spelen door een concertreeks van een bekende popster.

Ajax moet een ander onderkomen zoeken als het aan die play-offs moet deelnemen door niemand minder dan Harry Styles. De Johan Cruijff ArenA is in die periode namelijk opgeëist door de popster, die van half mei tot begin juni liefst tien concerten in Amsterdam geeft.

Het stadion laat weten dat er nooit rekening wordt gehouden met eventuele play-offwedstrijden. "De ArenA houdt het stadion altijd gereserveerd voor alle Eredivisie-, beker- en Europese wedstrijden van Ajax. De enige uitzondering hierop is de periode van ongeveer half mei tot half juli waarover Ajax dan ook geen huur aan de ArenA betaalt. Dit is onderdeel van de afspraak tussen Ajax en de ArenA die jaren geleden is gemaakt", laat een woordvoerder weten.

De play-offwedstrijden staan overigens gepland op data waarop Styles een dag rust heeft, maar tussentijds voetballen gaat niet omdat het podium gewoon blijft staan.

Ajax moet vrezen voor play-offs

Ajax zakte afgelopen weekend naar de vijfde plaats in de Eredivisie, een plek die geen recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. Met nog acht wedstrijden te gaan, hebben de Amsterdammers overigens nog genoeg kans om bij de bovenste vier te eindigen. Daar moet de nieuwe trainer Oscar Garcia voor zorgen. Hij werd zondag doorgeschoven van Jong Ajax naar het eerste als opvolger van Fred Grim.

Zelfs als dat niet lukt, is er nog een kans dat ze de play-offs ontlopen. De vijfde plaats levert namelijk ook een direct Europees ticket op als de winnaar van de bekerfinale tussen NEC en AZ bij de beste vier eindigt. NEC staat op dit moment derde, terwijl AZ op de zesde plek terug te vinden is.

De Toppers

Het uitwijkscenario doet denken aan twee jaar geleden toen Ajax ook veroordeeld leek tot het spelen van play-offs en De Toppers al geboekt waren in de Johan Cruijff ArenA. Zover kwam het niet omdat Feyenoord destijds de beker won en de verdeling van de Europese tickets daardoor een plek opschoof.