Ajax-icoon Peter Boeve spaart zijn voormalige club niet. Trainer Fred Grim werd opzij geschoven en volgens de ex-Ajacied zegt dat veel over de situatie bij de club. Boeve richt zijn kritiek vooral op ervaren spelers als Wout Weghorst, Davy Klaassen en Steven Berghuis. "Ze hebben wel praatjes, maar die vullen geen gaatjes. Zij spelen alleen omdat er te weinig kwaliteit is", zegt Boeve.

Ajax verloor zaterdag van FC Groningen (3-1) en staat momenteel op plek vijf in de VriendenLoterij Eredivisie. "De moed zakt je in de schoenen als je Ajax ziet voetballen, het is verschrikkelijk", opent Boeve tegen Sportnieuws.nl. De ex-Ajacied richt zich tot de ervaren jongens in de ploeg. "Berghuis, Weghorst en Klaassen hebben wel praatjes, maar die laten de trainer gewoon keihard in de steek. Als je ziet hoe de spelers er allemaal bij lopen, die zijn het Ajax-shirt onwaardig. Het slaat gewoon helemaal nergens op, het lijkt wel een degradant."

'Anders hadden ze allang niet meer gespeeld'

Ajax beschikt volgens Boeve wel over talent, maar niet over de spelers die die talenten kunnen dragen. "Wij hebben natuurlijk wel een paar talenten, maar daar moet je wel kwalitatief goede spelers naast zetten. Zij moeten worden grootgebracht door een paar grote jongens in het veld. Nu heb je Weghorst, Berghuis en Klaassen die de kar moeten trekken, maar die spelen alleen omdat er te weinig kwaliteit is. Anders hadden ze allang niet meer gespeeld. De spelers in de as hangen nu aan de kar in plaats van dat ze de kar trekken."

Wat doet Beukers nog bij Ajax?

De ex-voetballer ergert zich groen en geel aan het beleid bij Ajax. "Voor het seizoen zijn er al veel te veel fouten gemaakt. Dat is eigenlijk al begonnen met Sven Mislintat, die voor honderd miljoen euro een vrachtwagen vol spelers haalt. Dat was al helemaal niks. En deze zomer heeft Marijn Beuker er ook een puinhoop van gemaakt, want hij heeft samen met Kroes nooit goede spelers voor de as gehaald. Wat doet hij nog bij Ajax? Hij is ook een ramp."

Boeve kan zich goed voorstellen dat Grim uit zichzelf naar Ajax-directeur Cruijff is gestapt. "Ik heb alle respect voor Fred, want die heeft de honneurs waargenomen in een héél moeilijke periode. Hij heeft alle brokstukken die er zijn door het slechte beleid bij elkaar geraapt, dus dat heeft hij gewoon goed gedaan", vervolgt de oud-spits, die vooral vindt dat de selectie niet goed genoeg is. "Ajax moet helemaal opnieuw beginnen, het is één grote puinhoop."

Verbazing over Ajax-NEC

De voormalig Ajacied, die in zijn carrière liefst driehonderd wedstrijden voor de Amsterdammers speelde, zegt dat hij tijdens een recente wedstrijd schrok van wat hij zag. "Ik ben naar Ajax tegen NEC geweest. Nou, ik dacht dat de NEC-spelers het verkeerde shirt aan hadden. Zij spelen namelijk wél met lef en durven vooruit te spelen", spreekt Boeve vol lof.

De club gaat het seizoen nu af te maken met Oscar Garcia, die overkomt van Jong Ajax. Volgens Boeve kan die wissel mogelijk voor een schokeffect zorgen. "Jong Ajax stond troosteloos onderaan, maar met Garcia hebben ze nu al meer voetbal laten zien dan in het hele seizoen met Willem Weijs. Ik vertrouw erop dat het wel eens voor schokeffect kan zorgen. Ik vind het in ieder geval bewonderingswaardig van Jordi (Cruijff, red.). Hij ziet wat er gebeurt en daar reageert hij gelijk op. Dat heeft hij geweldig gedaan.”