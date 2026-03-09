Oscar Garcia moet als opvolger van Fred Grim een schokeffect zien te creëren in de slotfase van de competitie. Volgens oud-Ajacied Hedwiges Maduro kan zo’n ingreep op korte termijn helpen, maar hij waarschuwt vooral voor een veel groter probleem. "Als er telkens na anderhalf jaar een nieuwe leider komt, dan weet je dat trainers daar de dupe van zijn", stelt Maduro tegen Sportnieuws.nl.

De afgelopen weken ging het kwaad tot erger bij Ajax, waarna Fred Grim zondagavond na een gesprek met Ajax-directeur Jordi Cruijff besloot een stap terug te doen. Oscar Garcia is onlangs aangesteld door Cruijff als opvolger van de ontslagen Willem Weijs bij Jong Ajax. "Je hoorde toen natuurlijk al doorsijpelen dat Garcia doorgeschoven kon worden. Als Ajax verliest van Groningen en daardoor vijfde staat, dan weet je dat er naar de trainer gekeken wordt. Na afloop zullen Cruijff en Grim vast hebben gedacht: oké, wat kunnen we doen om het te veranderen? En dan is dit het resultaat."

Impact van trainerswissel

Ajax beleeft überhaupt een héél moeilijk seizoen, maar Maduro denkt de trainerswissel wel degelijk invloed kan hebben op de prestaties van de Amsterdammers. "Ik ken Garcia niet als trainer, maar hij brengt waarschijnlijk wél iets vernieuwends. Op de korte termijn kan dat zeker wel impact hebben. Het gaat nu puur om winnen. Garcia hoeft in deze acht wedstrijden niet het Ajax-voetbal er weer in te brengen, denk ik."

Volgens de oud-middenvelder ligt er voor de Spaanse trainer een duidelijke opdracht in de slotfase van het seizoen. "Ajax komt best wel vaak op voorsprong, maar in de tweede helft heb je altijd een enorm verval. Voor Garcia wordt het zaak om die wedstrijden wél over de streep te trekken. Voor de spelers gaat het erom dat ze wedstrijden dood moeten maken. Nou, dat kunnen Spanjaarden over het algemeen heel goed. Dat zit in hun bloed. Als hij dat aspect weet te verbeteren, dan is Ajax al een stuk verder."

Fundering ontbreekt bij Ajax

Volgens Maduro wordt er wel te snel naar de man langs de lijn gewezen. "De afgelopen jaren heb je vier échte hoofdtrainers gehad. Alleen, omdat zij niet presteren, krijg je natuurlijk steeds een interim-trainer. Ik ben bijvoorbeeld ook vier dagen trainer van Ajax geweest als interim, maar je moet mij toch niet mee tellen als trainer van Ajax? Dat vind ik nergens op slaan. Kijk gewoon eerst naar de hoofdtrainers die zijn aangesteld, want dat zijn natuurlijk de belangrijkste factoren."

De clubman vindt dat het vooral aan stabiliteit binnen de club ontbreekt. Zolang die rust er niet is, blijft succes volgens hem moeilijk. "Het is veel belangrijker om te constateren: oké, als er geen stabiliteit is, dan is de kans op verkeerde keuzes óók veel groter. Als je een huis gaat bouwen, begin je ook met de fundering. Nu wordt de hele tijd alleen het dak gerepareerd, terwijl de fundering ontbreekt. Dan is het een logisch gevolg dat het op een gegeven moment niet goed gaat."

Maduro wijst daarbij naar andere clubs, zoals Heracles en Feyenoord. "Als het bovenin schudt, dan sijpelt dat door naar beneden. Als je bijvoorbeeld naar PSV kijkt, dan zie je dat zij in alle rust een beslissing nemen. Als er telkens na anderhalf jaar een nieuwe leider komt met een eigen visie, dan weet je dat trainers daar de dupe van zijn", besluit Maduro, die weet dat Cruijff voor de fundering moet gaan zorgen. "Hopelijk zit hij er langer dan anderhalf jaar."