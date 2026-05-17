De ploegen die mee gaan doen aan de play-offs om Europees voetbal zijn bekend na de laatste speelronde en dus weet iedereen ook wie tegen wie speelt. Ajax is de opvallendste deelnemer en dat is zo opmerkelijk dat ze niet eens in hun eigen stadion kunnen spelen. Bekijk hieronder het volledige schema van de play-offs om Europees voetbal.

Ajax, FC Utrecht, sc Heerenveen en FC Groningen gaan uitmaken wie er een ticket voor de voorrondes van de Conference League pakt. Normaal gesproken zou ook AZ hierbij zitten. Door de zesde plek van de Alkmaarders waren zij normaal gesproken gedoemd tot de play-offs, maar de ploeg van Leeroy Echteld pakte de KNVB Beker. Die prijs geeft recht op een direct ticket voor de Europa League, waardoor de play-off-plek een plaatsje opschuift. Daar is de nummer 9 Groningen de Alkmaarders erg dankbaar voor.

Domper voor Ajax

Voor Ajax is het toch een domper om de play-offs te moeten spelen. De Amsterdammers hadden door het verlies van FC Twente bij PSV dé kans om nog een plekje te stijgen en direct een ticket voor de voorrondes van de Europa League te pakken. Ajax wist echter niet te winnen in Heerenveen (0-0), waardoor ze de nummer vijf van de Eredivisie blijven.

Dat is niet de enige domper voor Ajax. De vijfde plek geeft normaal gesproken recht op een thuiswedstrijd in de halve finale van de play-offs. Echter kan Ajax helemaal niet thuis spelen. Door de concerten van zanger Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA is het stadion niet beschikbaar en dus moet de ploeg van Oscar Garcia uitwijken naar Volendam. De eerste halve finale zal dan ook gespeeld worden in het Kras Stadion.

In Volendam speelt Ajax tegen FC Groningen, de nummer negen van de ranglijst, in de eerste halve finale. Die wedstrijd wordt op 21 mei gespeeld. Dat geldt ook voor de andere halve finale tussen Utrecht en Heerenveen. Vervolgens volgt op 24 mei de finale van de play-offs. Degene die dat duel wint, pakt dus een ticket voor de voorronde van de Conference League.

Schema play-offs Europees voetbal

Halve finales (donderdag 21 mei)

1: Ajax - FC Groningen (in Volendam)

2: FC Utrecht - SC Heerenveen



Finale (zondag 24 mei)

Winnaar 1 - Winnaar 2

