Ajax zal bij deelname aan de play-offs voor Europees voetbal niet in de Johan Cruijff ArenA spelen maar in het KRAS-stadion van FC Volendam, dat heeft de club bevestigd. Bij een eventuele vijfde plaats of lager moet Ajax deelnemen aan de nacompetitie voor Europees voetbal, maar dat zal niet in eigen huis kunnen vanwege een concertreeks in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax kan niet in de eigen Johan Cruijff ArenA spelen vanwege de concerten van Harry Styles. De Britse zanger geeft tien concerten in Amsterdam en de stadiondirectie verhuurt de Johan Cruijff ArenA voor deze gelegenheid. De data van de concerten schuren met de planning van de play-offs om het laatste Europees ticket.

Daarbij speelt Ajax al jaren geen play-offs, dus kon er niet direct van uit worden gegaan dat het dit seizoen wel het geval zou zijn. De Amsterdamse club laat verder weten dat het de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam en FC Volendam dankbaar is dat Ajax eventueel gebruik mag maken van het Kras Stadion.

Ajax staat momenteel op een vijfde plaats in de VriendenLoterij Eredivisie dat recht geeft op deelname aan de play-offs voor de voorrondes van de Conference League. Mocht Ajax op die positie blijven, spelen zij telkens een thuiswedstrijd tegen de lager geklasserde deelnemers van de nacompetitie.

Of Ajax de play-offs uiteindelijk zal spelen, is nog maar de vraag. Met nog vier wedstrijden in het verschiet, is een hogere positie op de ranglijst ook nog zeker mogelijk. Het gat met nummer 2 Feyenoord is maar vier punten, met nummer 3 NEC maar drie punten en FC Twente staat maar 2 punten boven de Amsterdammers. Daarmee hoopt Ajax zich gewoonweg direct te plaatsen voor een Europese competitie.

De nummer twee van de Eredivisie gaat rechtstreeks de Champions League in en de nummer drie de voorronden van het miljardenbal. De nummer vier plaatst zich voor de voorrondes van de Europa League. Bekerwinnaar AZ speelt ook nog een rol in de verdeling van de Europese tickets.