PSV-aanvoerder Jerdy Schouten heeft dit seizoen een enorm belangrijke rol gespeeld in het kampioenschap van de Eindhovenaren. In een uitgebreid tafelgesprek vertelt hij onder meer over zijn opvallende rituelen rondom een wedstrijd. "Na een verliespartij denk ik wel: zonde dat het niet op mijn manier kon", vertelt Schouten lachend tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Schouten houdt van een vast ritme, legt hij uit. "Dat heb ik buiten het voetbal niet, maar wel rondom een wedstrijddag. Ik raak niet van slag als het niet kan, maar als het even kan dan doe ik het", zegt de PSV’er. "Ik voel me er gewoon goed bij. Ik denk dat iedereen wel zijn dingetjes heeft, maar ik heb er wel meer dan de gemiddelde jongen."

Rituelen van Schouten

Voor de 28-jarige verdediger annex middenvelder begint zijn wedstrijddag steevast met hetzelfde eten. "Ik eet altijd drie pannenkoeken en rijst voor de wedstrijd", verklapt Schouten. "Je kunt het wegzetten als bijgeloof, maar ik weet ook gewoon dat mijn maag er goed op gaat. Waarom zou ik dan wat anders doen?"

Ook wanneer hij naar het stadion vertrekt, volgt een vast ritueel. Hij neemt altijd op dezelfde manier afscheid van zijn gezin. Hij geeft hond Monthy en zijn dochtertje Gioia drie kussen en maar liefst negen aan zijn vrouw Kirsten. "Hoe weet je dat? Maar dat klopt, dat doe ik altijd op dezelfde manier", lacht Schouten. "Drie is jouw geluksgetal, dus dan was het drie keer drie", liet hij eerder al doorschemeren.

Zelfs tijdens de wedstrijd houdt Schouten vast aan zijn gewoontes. Zo speelt hij al sinds zijn tijd bij Excelsior op hetzelfde model voetbalschoenen. "Die schoenen zitten gewoon lekker. Ik krijg ook echt serieus pijn aan mijn voeten als ik wat anders probeer. Ik heb het wel geprobeerd, maar dat ging gewoon niet", vervolgt Schouten. Toch ziet hij een klein probleem opdoemen. "Ik ben er bijna doorheen, dus ik moet wel kijken wat ik ga doen als ik er geen meer in de kast heb. Helaas ben ik geen Toni Kroos waar ze speciale schoenen voor maken…"

'Baco, baco, baco'

En wat gebeurt er als hij een van zijn rituelen moet overslaan? "Dan raak ik niet van slag, hoor", lacht hij. "Maar als we dan een keer verloren hebben, dan kan ik wel denken: het is toch zonde dat ik het niet op mijn manier heb kunnen doen." Heeft Schouten voor de huldiging ook nog een ritueel? "Baco, baco, baco", sluit hij grappend af.