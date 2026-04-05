PSV'er Jerdy Schouten heeft een flinke domper te verwerken gekregen. Onderzoek heeft uitgewezen dat Schouten een kruisbandblessure heeft opgelopen in het duel met FC Utrecht. "De klap is nu groot", stelt de aanvoerder van de Eindhovenaren.

Schouten verdraaide zijn knie op een zéér lelijke wijze in het thuisduel met FC Utrecht. Hij moest per brancard van het veld en was zichtbaar geëmotioneerd. "Toen het gebeurde, voelde ik al meteen dat het mis was", luidt de eerste reactie van de 29-jarige middenvelder.

Kruisbandblessure

PSV-coach Peter Bosz, Joey Veerman en Ismael Saibari vreesden zaterdagavond na afloop al het ergste en dat is dus werkelijkheid geworden. "Je hebt dan nog een sprankje hoop dat het meevalt, maar dat bleek helaas niet zo te zijn. De klap is nu groot, maar de knop zal snel omgaan. Er staan mooie dingen te gebeuren voor PSV. Ik zal er alles aan doen om overal bij te zijn."

Huilende Schouten

De ernstige blessure voor Schouten zorgde zaterdagavond al voor de nodige emoties. Boezemvriend Joey Veerman vertelde dat Schouten 'huilend in de kleedkamer zat'. "Ik hoop wel, hoe stom het misschien ook klinkt, dat hij meekan op de platte kar. Want anders mis je wel gewoon je maatje. Dat is gewoon klote."

Streep door WK voetbal

Het herstel vergt hoogstwaarschijnlijk negen tot twaalf maanden, waardoor er ook direct een streep kan door het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het eindtoernooi begint in juni.

Wéér een zware knieblessure

Voor de medische staf van PSV is er wéér werk aan de winkel. Het is alweer de derde zware knieblessure van het seizoen. Eerder haakten Alassane Plea en Ruben van Bommel ook al af door een ernstige kwetsuur. Goed nieuws voor PSV is dat het herstel van het duo zo goed als afgerond is. Zij kunnen Schouten adviseren in zijn revalidatie. De komende dagen wordt een concreet plan voorgesteld voor Schouten door de medische staf.

Mogelijk kampioensfeest

Ondertussen zal Schouten gespannen voor de televisie zitten voor het Eredivisieduel tussen FC Volendam en Feyenoord. De 29-jarige middenvelder, opgegroeid in een echte Feyenoord-familie, hoopt op puntenverlies voor de Rotterdammers. In dat geval is het namelijk officieel: PSV is kampioen.