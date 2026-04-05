PSV werd al vroeg in het seizoen betiteld als de gedoodverfde kampioen van de VriendenLoterij Eredivisie. Toch was er volgens aanvoerder Jerdy Schouten één moment waarop het geloof binnen de ploeg echt definitief werd bevestigd: de topper tegen Feyenoord in De Kuip. "Toen kregen we het geloof en besef: oké, wij zijn gewoon de beste", vertelt Schouten tegen onder meer Sportnieuws.nl.

PSV stond dit jaar voor een flinke uitdaging. Na de tweede titel op rij vertrokken er belangrijke spelers en werd de selectie flink ververst. Dat was afgelopen zomer hét thema binnen én buiten de club. "We hebben veel gesproken over de nieuwe energie. Op het trainingskamp merkten we vooral dat we veel nieuwe spelers hadden. Als je nieuw bent bij een club, dan geef je toch 105 procent", vertelt Schouten, die bevestigt dat dat wel eens de sleutel naar dit succes kan zijn.

Harde les van Thiago Motta

Schouten leerde het belang van 'nieuwe energie' al bij Bologna onder trainer Thiago Motta. "Dat klopt", lacht Schouten. De Italiaan vond dat Schouten 'moest spelen alsof hij nieuw was bij de club' en dat terwijl hij er al vier jaar zat. "Hij was héél streng voor me, daar heb ik toen een aardige aanvaring mee gehad. Achteraf heeft het me echt wel geholpen, want het was de trigger om een stap omhoog te zetten, maar op dat moment dacht ik bij mezelf: zoek het lekker uit."

Bij PSV heeft Schouten naar eigen zeggen tot nu toe geen enkele moeite om altijd het maximale te geven. Meestrijden om prijzen helpt daarbij: als speler weet je dat je niet kunt verzaken. PSV schoot dit seizoen dan ook uit de startblokken, al deed Feyenoord dat eveneens. "Er werd aan het begin van het seizoen zelfs geschreven dat Feyenoord stabieler was dan wij. Veel mensen dachten dat Feyenoord het wel zou worden dit jaar. Als dat constant wordt geschreven, dan gaat er toch in je hoofd zitten: zijn ze dan echt zó goed?"

Hét kantelpunt in De Kuip

De directe confrontatie in speelronde negen bleek uiteindelijk hét kantelpunt. PSV won met 2-3 in De Kuip door een hattrick van Ismael Saibari en sloeg daarna een groot gat met Feyenoord. "Toen kregen we het geloof en het besef: wij zijn gewoon de beste. Daarna werden we gebombardeerd tot de gedoodverfde kampioen. Wij wisten daardoor ook wel dat de kans heel groot zou zijn dat we weer kampioen zouden worden en naarmate het einde nadert, dan weet je: het gaat gebeuren."

Huldiging in Eindhoven

Na weken van toeleven naar de titel kan het nu eindelijk hardop gezegd worden: PSV is kampioen van Nederland. Dinsdag volgt de huldiging en Schouten kijkt ernaar uit om als aanvoerder samen met zijn ploeggenoten de schaal te tonen aan de supporters. "Het wordt nooit meer zoals de eerste keer, maar het is zó mooi. Dat is écht goud", doelt hij op de dag van de huldiging op het Stadhuisplein.

"Als je dan op die kar door de stad gaat, dat is onbeschrijfelijk. Ik kan ook niet uitleggen hoe dat voelt", vertelt Schouten, die tóch een poging waagt. "Er valt toch ook wel een soort last van je schouder. Je bent kampioen geworden en dat wordt toch ook wel verwacht van ons. En dan is de huldiging wel een moment dat we even alles kunnen loslaten. Dat is heel fijn", besluit Schouten, die zaterdagavond een ernstige knieblessure opliep. Het is afwachten of de aanvoerder wel plaats kan nemen op de platte kar.