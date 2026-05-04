Ronald Koeman was te gast bij Studio Voetbal om te spreken over het WK, maar kwam er niet onderuit ook naar beelden van zijn zoon Ronald Koeman Jr. te kijken bij Telstar. Hij sleepte een punt uit het vuur bij NEC door zijn tijd te nemen bij doeltrappen. De bondscoach kon er wel om lachen. "Ik vond dat hij wel snel geel kreeg."

De mensen van de statistieken in de voetballerij hielden er niet over op: Ronald Koeman Jr. had wel dertien (!) minuten tijdgerekt tijdens zijn doeltrappen in het duel NEC - Telstar. NOS-presentator Sjoerd Ramshorst moest er eigenlijk ook wel om lachen. "Dat is veel hè, Ronald", zei hij tegen de bondscoach.

Tijdrekken Koeman Jr.

"Je bent keeper bij Telstar en je speelt tegen de nummer drie van Nederland, dan ga je toch alles doen als je voor staat?", counterde Koeman. Telstar vecht tegen degradatie en stond lang voor bij NEC, uiteindelijk werd het toch nog 1-1. Een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie.

Slimme truc

Koeman sprak dit weekend nog met zijn zoon en toen kwam ook die wedstrijd in Nijmegen ter sprake. "Hij voelde zich ook wel een beetje bezwaard. Maar hij zei ook dat de ballenjongens die ballen niet meer naar je toegooien. Je moet de ballen van een pion halen." Normaal liggen die rond de vijfmeterlijn maar dat is tegenwoordig niet meer zo.

"Die lagen nu helemaal bij de zestienmeterlijn. Ja, dan moet hij die bal gaan halen en dat doet hij natuurlijk niet sprintend", zei Koeman met stalen gezicht. Met de inzet van zijn zoon hoopt Telstar nog een jaar Eredivisie af te dwingen, dat zal nog een hele klus worden. "Als Telstar het haalt, is dat meer dan een kampioenschap", besloot hij daarna.

Keepers op het WK

Voorheen ging het er nog weleens over dat Koeman zijn eigen zoon maar moest oproepen voor het WK, als hij vier keepers meeneemt. Intussen zijn die gesprekken wel een beetje bedaard, maar dat Koeman vier doelmannen mee gaat nemen naar het WK is niet uitgesloten. "We zijn er nog niet helemaal uit of we vier keepers mee willen nemen", zei de bondscoach. "Maar wat nou als er één geblesseerd raakt? Dan moet je er nog een oproepen die op het strand ligt en daarna moet wennen aan de omstandigheden in Amerika..." Koeman zou de eerste zijn die vier doelmannen meeneemt. De eerste wedstrijd voor Oranje is tegen Japan.