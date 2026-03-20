Oscar Garcia krijgt een geweldige uitdaging na zijn positieve start bij Ajax. Hij kan de hoop op Champions League-voetbal nieuw leven inblazen door te winnen van Feyenoord in De Klassieker. Wel moet hij het doen zonder de volgende namen, zij missen hét duel van het seizoen in De Kuip.

Oscar Garcia treft in zijn eerste twee duels van Ajax tweemaal een ploeg uit Rotterdam. Met Sparta heeft Ajax niet zoveel, maar Feyenoord is de aartsrivaal. Het was een mooi begin voor Garcia want hij won afgelopen zaterdag met 4-0 van Sparta, dat biedt de Amsterdamse burger wat moed voor De Klassieker tegen Feyenoord.

Belangen van Klassieker

De ploeg van Robin van Persie kent een onstuimige periode, maar staat toch nog altijd tweede in de Eredivisie wat recht geeft op Champions League voetbal. Dat wil Ajax ook en met een overwinning wordt die hoop ineens een stuk realistischer. Ajax staat momenteel vijf punten achter op Feyenoord, maar dat kan met een overwinning dus twee punten worden. Wel staat NEC nog in de weg, want zij hebben momenteel twee punten meer dan Ajax.

Afwezigen bij Ajax

De belangen zijn dus bekend voor de wedstrijd in Rotterdam. En het geluk is aan de zijde van Garcia, want hij is niemand kwijtgeraakt in de afgelopen periode. Vorige week moest hij het doen zonder Wout Weghorst en met Kasper Dolberg op de bank. Weghorst was ziek én geschorst. Nu is Weghorst niet meer geschorst en ook niet meer ziek. Hij is er dus weer bij.

Dat maakt de lappenmand van Ajax heel klein. Naast de bekende namen van Jaros en Zinchenko is Ko Itakura nog altijd geblesseerd en ook Youri Regeer is er niet bij. Hij raakte vorige week tegen Sparta geblesseerd en zal er lang uitliggen, vertelde Garcia.