Ronald de Boer blikt in gesprek met Sportnieuws.nl vooruit op De Klassieker van aanstaande zondag tussen Feyenoord en Ajax. Hij kijkt terug naar zijn eigen gespeelde Klassiekers en er springt er direct een uit voor hem. In het jaar dat Ajax ongenaakbaar was, leek Feyenoord hen even te doen wankelen. "Jongens, we hebben nog 85 minuten", zei hij tegen zijn team.

De Klassieker heeft niet voor niets deze bijzondere naam. Wedstrijden zoals deze blijven bij veel spelers voor altijd hangen, omdat het iets bijzonders heeft. Zo ook bij Mike Obiku en Ronald de Boer. De oud-Feyenoorder en oud-Ajacied spreken met Sportnieuws.nl op het persevent van het televisieprogramma Football Island en delen hun herinneringen over hun Klassiekers.

Ongenaakbaar Ajax

Daar hoeft Ronald de Boer niet lang over na te denken, zijn gedachten schieten terug naar 1995, toen Ajax ongenaakbaar was. Het was 22 oktober van dat prachtige jaar voor de club. "Ik heb veel mooie herinneringen, want ik heb veel gescoord en gewonnen. Maar de mooiste was in mijn ogen de 2-4 overwinning", herinnert hij zich.

Dat kwam vooral door de omstandigheden. "We hadden 8 wedstrijden gespeeld, 24 punten gepakt met 33 goals voor en 0 tegen. Toen moesten we naar De Kuip toe. Iedereen zat erop te azen om de eerste goal tegen ons te maken." Toen gebeurde het onmogelijke: Ajax stond binnen een mum van tijd achter. "Binnen 5 minuten lagen er al twee in", lacht De Boer. "Toen weet ik nog heel goed dat ik tegen de jongens keek en zei: Jongens, we hebben nog 85 minuten de tijd om dit recht te zetten."

En dat gebeurde. Na twee goals van Feyenoord, gemaakt door Clemens Zwijnenberg en Henrik Larsson, walste Ajax over de Rotterdammers heen in De Kuip. "Dat was een geweldige wedstrijd. Die steekt er voor mij echt bovenuit." Bij Ajax maakten Winston Bogarde, Jari Litmanen en twee keer Marc Overmars de score compleet.

Mooiste Klassieker Mike Obiku

Voor Obiku is het ook niet lang nadenken welke Klassieker voor hem de mooiste was. Dat was namelijk degene waarin hijzelf een hoofdrol opeiste, al was deze wel in Amsterdam. Het seizoen voor de Klassieker waar De Boer over sprak, schakelde Feyenoord Ajax uit in de beker. Destijds gold tijdens de verlenging nog de Golden Goal-regel. Dat betekende dat als je scoorde, je direct gewonnen had. "Dat is mijn moment dat ik de beslissende goal maakte in de extra tijd in de ArenA. Dat was echt prachtig."

Voorspelling

Wat men van de aanstaande Klassieker kan verwachten op zondag? "We hebben twee ploegen die behoorlijk wat tikken hebben gehad de afgelopen maanden. Er is niet echt een favoriet. Ajax heeft de vorige wedstrijd een positieve opsteker gehad, maar één zwaluw maakt nog geen zomer", vindt De Boer. "We moeten nog maar zien of Ajax het ook een tweede wedstrijd weer hetzelfde spel kan opbrengen."

Dick Advocaat

Beide heren zijn in ieder geval erg te spreken over de komst van Dick Advocaat bij Feyenoord als adviseur van Robin van Persie. "Met Dickie erbij moet het wel lukken, toch?", grapt De Boer. Dat denkt Obiku ook. "Iedereen leeft voor zo'n wedstrijd. Ze beleven de passie richting zo'n duel. Met Advocaat erbij denk ik dat Feyenoord gaat winnen."