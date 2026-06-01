De toekomst van Robin van Persie is hét thema in Rotterdam-Zuid. De trainer van Feyenoord heeft een behoorlijk zwaar jaar achter de rug, ondanks dat hij zich wel wist te plaatsen voor de Champions League. Het staat echter niet vast dat Van Persie volgend jaar voor de groep staat, bevestigt de kersverse technisch directeur Dévy Rigaux.

Rigaux heeft al met Van Persie gesproken. "Dat was een korte kennismaking", zei de 38-jarige Belg bij zijn presentatie in De Kuip. "We zijn nog niet ingegaan op de details, in zo'n gesprek komen andere dingen aan bod. Wij gaan een analyse maken van afgelopen seizoen, daarna gaan we pas beslissingen nemen. Het gaat erom waar wij met Feyenoord naartoe willen. Als dat duidelijk is, nemen wij beslissingen."

Véél kritiek

Van Persie kreeg afgelopen seizoen veel kritiek op tegenvallende prestaties van Feyenoord. Hij kreeg vanaf half maart hulp van Dick Advocaat, die als adviseur terugkeerde bij de club uit Rotterdam. Uiteindelijk eindigde Feyenoord als tweede in de Eredivisie en plaatste de club zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Daarmee leek Van Persie wel zeker van een langer dienstverband.

Rigaux weigert echter om nu al zijn kaarten open en bloot op tafel te leggen. "Het zou niet logisch zijn om nu al te zeggen wat er is gebeurd afgelopen twaalf maanden. We zijn net binnengekomen en hebben nog niet eens iedereen gesproken. Wij moeten tijd pakken om een grondige analyse te maken. Anders kom je in een vaarwater waarin je keuzes maakt, die je niet wil maken."

Géén duidelijkheid voor Van Persie

Voorlopig lijkt de bekritiseerde Van Persie zich dus nog op te mogen maken voor nóg een jaar als hoofdtrainer van Feyenoord 1. De voormalig directeur van Club Brugge verwacht bovendien niet dat er binnen enkele dagen al duidelijkheid komt. "Ik begrijp dat iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid wil. Wij hebben er niet een bepaald moment voor opgelegd. We willen het eerst intern analyseren, dan kijken hoe we Feyenoord willen uitbouwen en dan gaan we handelen", besluit Rigaux het onderwerp.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover