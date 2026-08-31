Ajax - PSV is zaterdag 5 september de eerste topper van het Eredivisie-seizoen. Alle ogen zijn gericht op de Johan Cruijff Arena en ongetwijfeld ook weer op de arbitrage. De KNVB heeft de scheidsrechter voor het duel al bekendgemaakt en dat wordt een 'groentje'.

Scheidsrechter Sander van der Eijk fluit zaterdag de topper tussen Ajax en PSV in de Eredivisie. Dat heeft de KNVB maandag bekendgemaakt. Het is de eerste topwedstrijd van het seizoen tussen twee clubs uit de traditionele top 3. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 20.00 uur.

Debuut in topper

Van der Eijk leidde in zijn carrière nog niet eerder een onderlinge wedstrijd tussen Ajax, PSV en Feyenoord. De 35-jarige scheidsrechter fluit sinds 2019 in de Eredivisie en is namens de KNVB ook actief in het Europees voetbal. Hij krijgt vanuit de video-arbitrage hulp van de gerenommeerde VAR Pol van Boekel.

NEC - Feyenoord

Er is nog een andere topper in de Eredivisie, tussen NEC en Feyenoord. Die begint zaterdag om 16.30 uur en wordt geleid door Allard Lindhout en VAR Clay Ruperti. Er zullen in Nijmegen geen fans van de bezoekers aanwezig zijn. Feyenoord greep zelf in toen het tijdens het vorige uitduel bij Cambuur helemaal misging tijdens een vuurwerkincident.

De nog foutloze koploper AZ gaat op bezoek bij Heerenveen en krijgt in het Abe Lenstra Stadion te maken met Jeroen Manschot als scheidsrechter. Danny Makkelie heeft de leiding over FC Groningen - FC Twente en Joey Kooij krijgt de degradatiekraker Telstar - Cambuur van de KNVB. De geblesseerde Bas Nijhuis, die wel weer aan het trainen is, heeft vooralsnog geen wedstrijd gekregen van de KNVB voor de komende speelronde.