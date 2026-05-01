De puinhoop in Breda is er de afgelopen dagen niet minder om geworden. Terwijl de club verwikkeld zit in de rechtszaak rondom paspoortgate, is er binnen de clubmuren ook genoeg rumoer. De fans zijn er helemaal klaar mee en keren zich tegen het bestuur én adviseur Pierre van Hooijdonk. "Sportief en technisch gefaald", klinkt het bij de supportersgroepen.

De onvrede over Pierre van Hooijdonk heeft met een voorval eerder deze week te maken. In Voetbal International werd zijn rol in twijfel getrokken na de winterse transfer van zijn zoon Sydney, waar NAC geen cent aan overhield. Hij gooide vervolgens de correspondentie online waarna de ophef aanhield.

Ophef rondom Pierre van Hooijdonk

Hij besloot samen met algemeen directeur Remco Oversier aan te sluiten in de podcast Een Tikkie naar het Zuiden om daar tekst en uitleg te geven. Maar dat heeft blijkbaar niet het gewenste effect gehad, zo ziet ook de fansite B-Side Rats. "Je zou kunnen stellen dat dat optreden het vertrouwen in Pierre – in ieder geval in hem – niet heeft hersteld."

De volgende morgen hingen er namelijk verschillende spandoeken bij het NAC-stadion in Breda. Onder meer Pierre, rot op en Nog Altijd Chaos (NAC) is er te zien. De foto's worden gedeeld door meerdere groepen zoals Front 65, Breda Loco's en Vak G. Het zal volgens de fans totaal anders moeten. "De zoveelste degradatie in de clubgeschiedenis is nabij. Sportief en technisch gefaald, bestuurlijke chaos en 'duistere dealtjes'", valt te lezen

"Typisch NAC" en "Het is weer onrustig in Breda" horen we mensen vaak zeggen..



De zoveelste degradatie in de clubgeschiedenis is nabij.



Sportief en technisch gefaald, bestuurlijke chaos en 'duistere dealtjes'.



Zwaar programma

NAC staat momenteel zeventiende in de VriendenLoterij Eredivisie en heeft 25 punten. Heracles staat onder hen en is al gedegradeerd. Telstar staat zestiende en heeft dertig punten verzameld. Er zijn nog negen punten te verdienen, waardoor er nog wel wat mogelijk is voor NAC, maar het programma is niet makkelijk. Zaterdag spelen ze tegen Utrecht-uit, later ontvangen ze Heerenveen en ze sluiten af in Alkmaar tegen bekerwinnaar AZ.