Tijdens het kort geding stonden NAC Breda en de KNVB lijnrecht tegenover elkaar. Waar de club uit Breda het conflict ziet als een kwestie rond één specifieke wedstrijd, vreest de voetbalbond dat de zaak veel grotere gevolgen kan hebben voor het Nederlandse voetbal. NAC-directeur Remco Oversier begrijpt de impact van de situatie. "Ik sta hier ook met buikpijn."

"Als competitiebestuur is het gewoon enorm balen om bij de rechtbank te zijn in een zaak die een van je clubs heeft aangespannen. Het is écht vervelend. Wij denken dat er dan chaos ontstaat omdat er heel veel andere clubs voorbehouden hebben gemaakt", zegt Marianne van Leeuwen, namens het competitiebestuur van de KNVB, tegen ESPN.

Rechtszaak met enorme impact

De kern van het conflict ligt bij de wedstrijd tussen NAC Breda en Go Ahead Eagles, die eindigde in een pijnlijke 6-0 nederlaag voor de Bredanaars. NAC stelt dat het daar om draait en dat de zaak dus beperkt blijft tot één duel. Volgens de KNVB ligt dat anders en kan de impact veel groter zijn.

De bond vreest namelijk een domino-effect als de rechter NAC gelijk geeft. Tijdens de zitting werd door de advocaat van de KNVB zelfs gesproken over minstens 133 duels waarin mogelijk spelers hebben meegedaan die formeel niet speelgerechtigd waren. "Als NAC gelijk krijgt, gaan die andere clubs ook kort gedingen aanspannen en dergelijke. Dat zou betekenen dat de competitie niet uitgespeeld kan worden."

Situatie zorgt voor buikpijn

Aan de kant van NAC Breda erkent directeur Remco Oversier dat de hele kwestie gevoelig ligt, maar volgens hem heeft de club weinig andere keuze. "Het is niet sympathiek, maar ik sta er in het belang van NAC. In dat belang heb je een verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, waardoor je de regels wil volgen. Iemand laten meespelen is wellicht ook niet sympathiek."

Daarmee reageert hij ook op de kritiek dat voetbalzaken op het veld beslist moeten worden en niet in de rechtbank. Volgens Oversier gaat dat argument in dit geval niet op. "Het meest eerlijke zou zijn dat je wedstrijden speelt conform de regels die daarvoor staan en dat is niet gebeurd. Wij hebben binnen acht dagen bezwaar ingediend. Dat is ook vastgesteld. Heel platgeslagen volgen wij daarin de regels."

Toch voelt het voor de NAC-directeur allesbehalve prettig om de zaak juridisch uit te vechten. "Emotioneel gezien snap ik de kritiek heel goed. Ik sta hier ook met buikpijn, omdat we wel heel ver moeten gaan om de rechtspraak zijn werk te laten doen. Leuk is het zeker niet. Ik had hier liever niet gestaan, maar in het belang van NAC doen we dat wel", besluit Oversier.

'KNVB is niet nalatig geweest'

Volgens Van Leeuwen heeft de KNVB in deze kwestie zorgvuldig gehandeld en valt de bond weinig te verwijten. "Ik vind niet dat we nalatig zijn geweest. Nationaliteit is een behoorlijk privacygevoelige zaak. In de eerste plaats van spelers, in de tweede plaats van werkgevers, dat zijn de clubs", stelt Van Leeuwen.

De uitspraak in de veelbesproken paspoortzaak van NAC Breda laat nog even op zich wachten. Na een lange zitting in de rechtbank in Utrecht werd dinsdag duidelijk wanneer er eindelijk duidelijkheid komt: komende maandag om 12.00 uur.