FC Twente is bezig aan een indrukwekkende opmars onder leiding van John van den Brom, en dat blijft niet onopgemerkt. Directeur Erik ten Hag heeft volgens diverse media de intentie om het aflopende contract van de 59‑jarige trainer te verlengen.

Aan het begin van dit seizoen nam FC Twente nog afscheid van Joseph Oosting vanwege tegenvallende resultaten. Voor veel buitenstaanders kwam dat besluit als een donderslag bij heldere hemel, maar intern rommelde het al geruime tijd. Met Van den Brom aan het roer keerde de rust snel terug in Enschede. Sinds zijn aanstelling verloor Twente slechts één wedstrijd.

Zestien duels ongeslagen

Sterker nog: de ploeg is inmiddels al zestien duels op rij ongeslagen en mengt zich in de bovenste regionen van de Eredivisie. De Tukkers doen momenteel volop mee met Ajax, Feyenoord en NEC in de strijd om een ticket voor Champions League‑voetbal.

De roep om een langer verblijf van Van den Brom klonk de afgelopen weken steeds luider. Aanvankelijk werd verwacht dat Ten Hag ‘honderd procent zeker’ voor een trainer uit zijn eigen netwerk zou kiezen, maar die gedachte lijkt nu van tafel. Met de voorgenomen contractverlenging spreekt de club nadrukkelijk het vertrouwen uit in de huidige coach. Voorlopig houden beide partijen zich nog op de vlakte. Twente en Van den Brom willen eerst rust bewaren rond de komende twee wedstrijden. Dat meldt onder meer Tubantia.

Positieve gesprekken

De afgelopen weken voerde Van den Brom meerdere gesprekken met de nieuwe technisch directeur Erik ten Hag. Hoewel lange tijd werd gedacht dat Ten Hag een eigen kandidaat naar voren zou schuiven, lijkt hij nu juist te kiezen voor continuïteit. Van den Brom zelf liet de afgelopen tijd al doorschemeren dat hij graag in Enschede blijft. De trainer benadrukte meermaals dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft bij FC Twente en die wens lijkt nu wederzijds te zijn.