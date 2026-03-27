Daan (24) en Mats (20) Rots spelen een belangrijke rol bij FC Twente, al bewandelden ze een heel andere weg naar de hoofdmacht. Waar Daan zich stap voor stap moest bewijzen, is Mats al sinds Onder 16 een vaste waarde bij de nationale jeugdteams. Tegen Sportnieuws.nl vertelt de jongste van de twee over hun bijzondere band. "Ik weet wel wie ik kan bellen als er ooit veel kritiek komt."

Het is de afgelopen maanden wel duidelijk geworden dat het verschil tussen de broers van FC Twente behoorlijk groot is. De één is een taakbewuste rechtsbuiten en de ander de avontuurlijke linksback. Dit seizoen staan ze voor het eerst wekelijks samen op het veld. "Het is heel bijzonder", erkent de twintigjarige Rots. "Normaal zie je dat alleen bij de amateurs. Er zijn niet heel veel mensen die dit meemaken."

Elkaar laten opbloeien

Op sportief vlak beleven beide broers een sterk seizoen. Mats kent een indrukwekkend debuutjaar bij FC Twente, terwijl ook Daan volledig is opgebloeid. Vorig jaar lag de aanvaller regelmatig onder vuur bij een deel van de Twentse aanhang, maar dit seizoen laat hij zijn waarde zien met acht doelpunten en drie assists. Daarmee is hij zelfs clubtopscorer. "Dat heeft ook te maken met het feit dat we samen spelen", beweert Rots.

De broers weten elkaar regelmatig te vinden. "Sommigen zeggen dat ik alleen maar naar hem kijk", grapt de linksback, die dit seizoen goed was voor vier goals en drie assists. Twee keer gaf Mats een assist op Daan, terwijl het ook een keer andersom gebeurde. "Als één van ons scoort of een assist geeft, dan krijg je toch wel een extra geluksmomentje. Op dat soort momenten merk je dat het echt bijzonder is."

Twee-onder-een-kap gekocht

De goede band tussen de broers beperkt zich niet tot het veld. Komend voorjaar gaan ze zelfs naast elkaar wonen. In hun geboortedorp Groenlo kochten ze twee-onder-een-kap. "We zijn eigenlijk gewoon héél goede vrienden. We doen heel veel leuke dingen, ook met onze middelste broer (Tiem, red.)", vertelt Mats. Helemaal zonder discussies gaat het natuurlijk niet. "Haha, mijn moeder zegt soms ook: toen Mats bij Heracles zat, waren jullie veel liever voor elkaar. Toen zagen we elkaar natuurlijk minder."

'Daan is mentaal stukken beter'

Juist doordat ze vrijwel altijd elkaar van zo dichtbij meemaken, ziet de verdediger van Jong Oranje ook hoe zijn broer is gegroeid. De aanvaller sprak eerder openlijk over de kritiek waarmee hij te maken kreeg en schakelde zelfs een mental coach in om daar beter mee om te gaan. "Mentaal is Daan stukken beter dan ik. Hij heeft in de jeugd van Twente altijd moeten strijden, ook op het randje gestaan om weggestuurd te worden. Ik werd doorgeschoven naar hogere teams en kreeg nieuwe uitdagingen."

Volgens de twintigjarige verdediger is dat juist héel leerzaam. "Hoe sterk hij mentaal is, daar leer ik wel heel veel van. Ik heb nog niet echt een grote mentale klap gehad, alleen tegen Fenerbahce (5-1 nederlaag, red.)", doelt hij op een van zijn eerste wedstrijden in de hoofdmacht waarin hij twee keer niet goed oogde. Daarna kwam er wat kritiek vanuit de Twentse achterban. Op zulke momenten bleek hoe waardevol een oudere broer kan zijn, vertelt de jongeling.

"Daar heeft Daan mij ook heel erg bij geholpen. Als ik zie hoe hij daarmee omgaat en hoe hard hij blijft werken, dat is voor mij ook wel een goed leerproces om te zien. Je hoopt natuurlijk nooit dat je zoiets meemaakt, maar ik weet wel wie ik kan bellen als er ooit zoiets gebeurt", besluit Rots, die zich met Jong Oranje opmaakt voor het cruciale duel van Jong Oranje tegen Noorwegen.