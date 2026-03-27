FC Twente en trainer John van den Brom hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract. Na eerder al gemeld te hebben dat FC Twente en trainer Van den Brom de intentie hadden om met elkaar door te gaan, wordt dat nu geformaliseerd. Hij tekent een nieuw contract tot aan de zomer van 2027. "We willen de club verder brengen", stelt Van den Brom.

Aan het begin van dit seizoen nam FC Twente nog afscheid van Joseph Oosting vanwege tegenvallende resultaten. Voor veel buitenstaanders kwam dat besluit als een donderslag bij heldere hemel, maar intern rommelde het al geruime tijd. Met Van den Brom aan het roer keerde de rust snel terug in Enschede. Sinds zijn aanstelling verloor Twente slechts twee wedstrijden.

De roep om een langer verblijf van Van den Brom klonk de afgelopen weken steeds luider. Aanvankelijk werd verwacht dat Ten Hag ‘honderd procent zeker’ voor een trainer uit zijn eigen netwerk zou kiezen, maar die gedachte is nu definitief van tafel. Met de contractverlenging spreekt de club nadrukkelijk het vertrouwen uit in de huidige coach.

Voor technisch directeur Erik ten Hag is het zijn eerste grote slag. De Tukker geeft tekst en uitleg voor de keuze. "We denken dat we met John verdere stappen kunnen maken op de weg waar we naartoe willen. In zijn hele carrière heeft hij bewezen een bekwaam trainer te zijn, zowel op het veld als erbuiten. Johns denk- en werkwijze passen bij de ambities van de club", verklaart Ten Hag. "Dit werd bevestigd in het vele contact dat we met elkaar hebben en in wat we zien op het veld."

Positieve gesprekken

Van den Brom benadrukte meermaals dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft bij FC Twente en die wens lijkt nu wederzijds te zijn. "We zien dat er ontwikkeling is in de manier van voetballen en we halen resultaten. Met deze supporters zijn onze wedstrijden in De Grolsch Veste altijd een feest om te spelen. Erik en ik hebben de afgelopen periode veel met elkaar gesproken en we hebben dezelfde ambities. We willen de club verder brengen. Het is fijn dat er nu duidelijkheid is, zodat we ons volledig kunnen focussen op het behalen van Europees voetbal. Daar gaan we voor."

Aanvallende speelstijl

Volgens Ten Hag past de speelstijl van de afgelopen maanden uitstekend bij FC Twente. "Hij denkt aanvallend en wil met de ploeg domineren. Het voetbal is over het algemeen aantrekkelijk en hij weet dit te koppelen aan resultaten. Onderliggende data bevestigen dit nog eens. John wil het publiek vermaken en hij heeft de moed om jonge spelers te brengen. Zijn ervaring brengt rust en vertrouwen richting de club en met name richting spelers en staf. We doen momenteel volop mee voor de plekken die rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal betekenen en dat is wat we willen."