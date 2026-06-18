Na een jaar als assistent van Arne Slot te hebben gewerkt, is het voor Giovanni van Bronckhorst weer tijd om op eigen benen te staan. Dat gaat hij doen met Sipke Hulshoff, de oud-assistent van Slot, aan zijn zijde. Op het eerste persmoment spreekt de nieuwe Feyenoord-trainer openhartig over de rol van Slot. "Liverpool was voor mij een heel mooi jaar."

Na twee seizoenen kwam de periode van Arne Slot bij Liverpool pijnlijk ten einde. Dat betekende ook direct het vertrek van assistent Sipke Hulshoff die tot dan toe trouw bleef aan Slot. Maar ook het vertrek van Giovanni van Bronckhorst. Hij kwam afgelopen zomer pas bij de club toen John Heitinga wegging. Nu gaan de twee assistenten van Slot te werk bij Feyenoord, waar ze allebei een rijk verleden hebben. De een als hoofdtrainer, de andere als assistent.

Het drietal bij Liverpool

"Ik ken Sipke natuurlijk ook al langer", vertelt Giovanni van Bronckhorst bij zijn eerste persmoment in Rotterdam. "Ik ken hem van de bezoekjes die ik deed aan Feyenoord sinds mijn vertrek in 2019 en ook bij Liverpool. Hij kent Feyenoord goed en was hier samen met Arne Slot succesvol. Het is een vakman en ik denk dat je je geen betere assistent kan wensen omdat hij een geweldige veldtrainer is. Daarbij is hij ook tactisch erg goed onderlegd", somt Van Bronckhorst op.

Dat Hulshoff meekomt vanuit Liverpool ziet Van Bronckhorst als een mooie stap. De assistent weet wat Feyenoord betekent en heeft dezelfde energie als hemzelf om er een succes van te maken. Hij kijkt ook terug op een fijne samenwerking in Liverpool. "Voor mij was het echt een mooi jaar in de samenwerking met Sipke en Arne. En dat bij een grote club als Liverpool, dan heb ik het echt goed naar mijn zin gehad. Maar dat was wel heel anders dan hoofdtrainer zijn. Die wens kwam wel weer bij mij naar boven in de gesprekken met Feyenoord."

Geen Slot-effect creëren

Met de komst van beide assistenten van Slot ligt het op de loer dat iedereen verwacht dat de tijden van Slot bij Feyenoord gaan herleven. Daar steekt technisch directeur Dévy Rigaux een stokje voor. "Zonder twijfel weet ik hoe succesvol Slot hier is geweest bij Feyenoord. En ook wat dat bij jullie (media en fans, red.) teweeg heeft gebracht. Alleen is het zo dat wij nu kijken naar Giovanni en Sipke en naar hun kwaliteiten", vertelt hij.

Daarmee wil hij niet zeggen dat de invloed van Slot totaal afwezig is. "Maar het is niet zo dat wij hen aanstellen omdat we denken dat we daarmee de tijd van Slot terughalen, we willen geen Slot-effect creëren. Als het resultaat is dat we succes terugbrengen, dan zou het mooi zijn maar het is niet dat we dit per definitie zo willen toepassen. We willen vooral de overtuiging spreken richting Giovanni en Sipke. Dat we met hen combinatievoetbal terug gaan brengen en dat we met hen succesvol willen zijn."

Er komt dus geen Slot-kopie terug in De Kuip, maar wat kunnen de fans wel verwachten? "Het is duidelijk dat wij staan voor de Hollandse School, zo ben ik opgeleid. Altijd super aanvallend gevoetbald en gecoacht. Zo gaan we dat doen, dat zal altijd het streven zijn. Dat heeft Sipke ook. In mijn gesprekken met Feyenoord merkte ik dat zij Sipke ook benaderd hadden, los van mij. Het was meer de club dan dat ik dat had gedaan. Dat was voor mij ook wel iets waarvan ik dacht dat het kon werken", besluit Van Bronckhorst.

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