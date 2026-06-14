Na het ontslag van Robin van Persie is de kersverse technisch directeur van Feyenoord, Dévy Rigaux, druk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Een van de grootste kanshebbers lijkt Sipke Hulshoff te worden, ook al denken ze aan tafel van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast dat het geen verstandige zet zal zijn.

Nadat in de laatste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast alle zaken rond het WK werden behandeld, werd nog even de mogelijke aanstelling van Hulshoff van Feyenoord op tafel gelegd. Volgens bronnen zou de assistent van Arne Slot bij Liverpool hoog op het kandidatenlijstje staan bij Feyenoord.

Persoonlijke ontmoeting

Ralf Seuntjes, een van de analisten, begint de kwestie met een persoonlijke anekdote. Hij kwam Hulshoff namelijk onlangs zelf nog tegen. "Ik kwam hem met mijn gezin tegen in Willemstad op Curaçao", zo begon hij zijn verhaal.

"Ik zei: 'ik zou het wel mooi vinden als jij en Slot het na het WK gaan overnemen van Koeman.' Maar hij gaf aan dat hij liever iedere dag actief wilde zijn met zijn vak. Hij gaf ook aan dat hij rekening houdt met wat Arne (Slot, red) doet. Dus het lijkt mij wat voorbarig als hij hoofdtrainer bij Feyenoord gaat worden."

'Geen verstandige zet'

Robert Maaskant, oud-trainer en vaste analist bij Sportnieuws.nl, ziet het sowieso niet zitten als Feyenoord Hulshoff aanstelt als nieuwe hoofdtrainer. "Dat zou ik geen verstandige zet van hem vinden. Ik vind Hulshoff een uitstekende veldtrainer. Hij is tactisch verstandig, maar ik denk dat hij veel beter tot zijn recht komt als assistent van een charismatische hoofdtrainer."

Maaskant vult aan dat hij Hulshoff wel als assistent zou willen zien bij Feyenoord onder Giovanni van Bronckhorst. Toch is het nog maar de vraag welke hoofdtrainer 'td' Rigaux uit zijn hoge hoed tovert. Naast Hulshoff worden ook de namen van Wouter Vrancken en Carlos Vicens genoemd.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover