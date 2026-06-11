Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart waren in hun podcast keihard voor Dévy Rigaux, de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. De pittige uitspraken over de 'ex-Bruggeling' zijn ook over de grens in België zelf niet onopgemerkt gebleven.

Dévy Rigaux zorgde als nieuwe technisch directeur van Feyenoord meteen voor een aardschok in Rotterdam. Hij besloot vrijwel direct om trainer Robin van Persie op straat te zetten. Dat hadden veel mensen na het behalen van Champions League-voetbal niet verwacht. Ook Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart zagen die beslissing totaal niet aankomen en haalden keihard naar Rigaux uit.

Pittige uitspraken

"Het is echt een schande hoor. Robin is een icoon van de club", begon Van der Vaart in de gezamenlijke podcast Wes & Raf. Daar was zijn maatje Sneijder het zeer zeker mee eens. "Akkoord, het ging niet top, maar Feyenoord wordt toch nog tweede. En dan komt er een of andere snotneus uit België. Die gaat dan een persconferentie geven waarin hij aangeeft dat ze Van Persie nog gingen evalueren. Dat vind ik heel pijnlijk voor zo’n grote speler. Ik had hem nog wat tijd willen geven."

Die pittige uitspraken over Rigaux hebben de sportmedia in België ook voorbij zien komen. Zo kopt de krant Het Laatste Nieuws met "Oranje-iconen Van der Vaart en Sneijder halen fors uit naar ex-Bruggeling Dévy Rigaux". De nadruk wordt vooral gelegd op het feit dat de nieuwe technische leider een 'snotneus' wordt genoemd.

Kritiek

Wel benadrukt HLN de grote meerwaarde van Rigaux bij Club Brugge. "Hij begon er als jeugdtrainer, maar groeide door tot een sleutelfiguur in het sportieve departement", meent de krant. Toch benadrukken ook zij dat de mening van Sneijder en Van der Vaart zeker niet onder stoelen of banken gestoken hoeft te worden.

De krant vat het nieuws rond Rigaux op het eind helder samen. "In zijn eerste week krijgt hij alvast heel wat kritiek te verduren", luidt de conclusie. Voor de nieuwe technische man valt het te hopen dat Feyenoord het dit jaar beter zal doen dan onder Van Persie. Anders kan hij snel weer kritiek ontvangen van grote namen als Sneijder en Van Persie.

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