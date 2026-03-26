De KNVB heeft alle betaald voetbal-clubs gewaarschuwd. De bond roept alle teams op om enkel zeker speelgerechtigde spelers op te stellen na de paspoortgate rond NAC en TOP Oss.

De Nederlandse voetbalbond stuurde donderdag een mail over de 'paspoortgate' naar alle betaald voetbal-clubs. Daarin wordt nogmaals aangegeven dat de KNVB voornemens is om geen enkel duel over te laten spelen door de kwestie. Dat nieuws maakte Eredivisie-directeur Jan de Jong eerder al bekend. In dezelfde mail roept de KNVB de clubs wel op om juridisch onderzoek te doen naar de speelgerechtigheid van hun eigen spelers. De bond benadrukt nog eens met klem dat clubs alleen speelgerechtigde spelers op mogen stellen in wedstrijden.

'Paspoortgate' in de Eredivisie

De oproep van de KNVB komt daags na een storm aan ophef in de voetballerij. De beerput werd geopend door NAC Breda. De club diende een verzoek in bij de KNVB over de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Bij de ploeg uit Deventer speelde Dean James mee, een kersvers international van Indonesië. Volgens NAC was hij om die reden niet meer speelgerechtigd in de Eredivisie. James liet zich naturaliseren tot Indonesiër en verloor volgens de Bredase club daardoor zijn Nederlands paspoort, waardoor hij niet meer in de Eredivisie mag spelen.

Het verzoek van NAC zorgde voor actie van meerdere betaald voetbalclubs. Zo diende TOP Oss eenzelfde verzoek tot overspelen in voor de thuiswedstrijd tegen Willem II (1-3). Bij de Tilburgers speelde Nathan Tjoe-A-On mee, een speler die zich ook liet naturaliseren tot Indonesiër. De aanklager betaald voetbal doet nog wel onderzoek naar beide kwesties, maar de Eredivisie is dus voornemens om geen duels over te laten spelen.