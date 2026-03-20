NAC Breda heeft een officieel verzoek ingediend bij de KNVB omtrent het duel met Go Ahead Eagles van afgelopen week. De Brabanders willen dat de wedstrijd ongeldig wordt verklaard en wordt overgespeeld.

In een officieel statement meldt de Brabantse club dat ze de wedstrijd, die dik met 6-0 werd verloren, ongeldig willen verklaren. "NAC heeft bij de KNVB een verzoek ingediend om te beoordelen of de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van 15 maart 2026 ongeldig dient te worden verklaard en dient te worden overgespeeld", zo begint het statement op de site.

Niet speelgerechtigd

"Dit naar aanleiding van ontvangen indicaties dat bij Go Ahead Eagles een speler heeft meegespeeld die volgens de Nederlandse wet geen arbeid mocht verrichten in Nederland en derhalve niet speelgerechtigd was." Het zou dus gaan om een speler die eigenlijk niet had mogen spelen. Naar verluidt betreft het de speler Dean James.

James is inmiddels international van Indonesië. Amper een jaar geleden koos hij er voor om dat land te vertegenwoordigen. Op 20 maart 2025 kwam hij voor het eerst in actie namens het Aziatische land, tegen Australië. Die switch van nationaliteit zou mogelijk vervelende gevolgen hebben voor zijn club.

Werkvergunning

NAC vraagt zich namelijk ten zeerste af of de Nederlandse nationaliteit van de 25-jarige James nog wel geldig is. Mocht dat niet het geval zijn, zou ook zijn werkvergunning niet meer geldig zijn. De Bredase club heeft een team van drie advocaten op de zaak gezet. Op basis van hun onderzoek denkt de club dat ze een goede kans maken op succes.

Als NAC gelijk krijgt, zou het bovendien kunnen dat de in Leiden geboren James al in meer wedstrijden in actie kwam zonder dat het was toegestaan. Dan kan de zaak voor Go Ahead nog wel eens een vervelend staartje krijgen.

Reactie Go Ahead

Inmiddels heeft Go Ahead Eagles gereageerd in de persoon van algemeen directeur Jan Willem van Dop. "Het ligt bij de advocaten en bij de KNVB. Wat ik weet, is dat we op het moment dat we een contract met Dean James afsloten, hij in het bezit was van een geldig Nederlands paspoort. Op basis daarvan is het contract afgesloten", aldus de bestuurder in gesprek met De Telegraaf.

Slecht seizoen

De ploeg van trainer Carl Hoefkens verloor de wedstrijd in Deventer dus dik met 6-0. De Brabanders maken een slecht seizoen door en staan zeventiende, en dus onder de streep. De punten kunnen ze in Breda goed gebruiken, waardoor het overspelen van het ruime verlies een uitkomst kan bieden. NAC wil verder geen reactie geven op de situatie.