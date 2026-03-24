De KNVB heeft een besluit genomen over het inhalen van de wedstrijden Go Ahead Eagles - NAC Breda (6-0) en TOP Oss - Willem II (1-3). Beide Brabantse clubs wilden de wedstrijd over laten spelen vanwege het inzetten van een Indonesische speler. De KNVB wil daar voorlopig echter niks van weten.

Het was vrij opmerkelijk nieuws dat naar buiten kwam eind vorige week. NAC wilde het duel waarin het een pak slaag kreeg van Go Ahead Eagles in laten halen, vanwege het mee spelen van international Dean James van Indonesië. Aangezien de geboren Leidenaar nu uitkomt voor een ander land, is het de vraag of hij nog een geldige werkvergunning heeft.

Reactie KNVB

De KNVB toont zich echter stellig. "Deze kwestie wordt uiteraard zorgvuldig bestudeerd. Dit gebeurt nu eerst door de aanklager betaald voetbal. Het betreft hier een complexe zaak met meerdere dimensies. Dit kost tijd. Het competitiebestuur betaald voetbal is gedurende dit lopende onderzoek niet voornemens om dit seizoen wedstrijden ongeldig te verklaren of opnieuw te laten spelen. Een definitief besluit wordt genomen nadat de aanklager zijn onderzoek heeft afgerond."

Ook Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, liet in gesprek met de NOS al optekenen dat de wedstrijden normaal gesproken niet overgespeeld zullen worden, maar wel wordt er onderzoek gedaan. "Dit is een uiterst ingewikkelde kwestie, daar gaat de aanklager betaald voetbal nu naar kijken en dat kan even duren. Het is aan het competitiebestuur om te bepalen wat we met de wedstrijden doen."

TOP Oss

NAC was de eerste club die aan klacht indiende en TOP Oss volgde dat voorbeeld later ook. Zij verloren in eigen huis met 3-1 van Willem II in de Keuken Kampioen Divisie, maar namens de Tilburgers speelde Nathan Tjoe-A-On mee. Ook hij is international van Indonesië. Helaas voor TOP Oss wil het competitiebestuur ook daar voorlopig nog niks weten van het overspelen van de wedstrijd.

Maarten Paes

Ook rond andere Indonesische internationals rijst nu de vraag of zij wel speelgerechtigd zijn. Daarom laat de KNVB de hele zaak eerst uitgebreid onderzoeken voor het een definitieve beslissing neemt. Ajax lijkt in ieder geval niet te hoeven vrezen rond eerste doelman Maarten Paes. De Amsterdammers lieten na de eerdere klacht van NAC al weten dat alles zorgvuldig uitgezocht en geregeld is voor hij naar de Arena kwam. Bovendien zal het salaris voor een speler van buiten de EU, rond de zes ton, voor Ajax een minder groot probleem zijn dan voor andere teams.