Bizar maar waar: het restantje van NAC Breda - sc Heerenveen wordt niet in Brabant, maar in Friesland afgemaakt. Het Eredivisie-duel werd zondagmiddag tot twee keer toe gestaakt nadat enkele 'fans' vuurwerk op het veld hadden gegooid. Het lot van NAC was toen in de Eredivisie al beklonken.

De wedstrijd van NAC Breda tegen sc Heerenveen wordt maandag om 14.30 uur zonder publiek uitgespeeld in Heerenveen. Het competitiebestuur betaald voetbal laat de wedstrijd uitspelen in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen, omdat vanwege veiligheidsredenen geen toestemming is gegeven de wedstrijd in Breda af te ronden.

De KNVB meldt dat het reglement voorschrijft dat als de wedstrijd niet bij de thuispelende ploeg kan worden gespeeld, het restant bij de tegenstander wordt afgewerkt. De voetbalbond benadrukt dat het afsteken van vuurwerk niet alleen verboden en gevaarlijk is, maar ook haaks staat op waar voetbal voor hoort te staan. De bond kondigt aan dat de daders worden opgespoord en stevig worden bestraft. Voor het afsteken van vuurwerk geldt een landelijk stadionverbod van minimaal achttien maanden in combinatie met een boete.

Vuurwerk

Scheidsrechter Sander van der Eijk staakte het duel zondag in de 82e minuut definitief, nadat supporters van de thuisclub voor de tweede keer vuurwerk op het veld hadden gegooid. NAC stond op het moment van stilleggen met 2-0 voor, maar de club uit Breda is alsnog gedegradeerd. Door de zege van Telstar op Heracles Almelo en het gelijkspel van FC Volendam bij Excelsior kan NAC ook met een zege degradatie niet meer voorkomen.

Na het uitspelen van het restant van tien minuten maandag speelt Heerenveen zondag 17 mei om 14.30 uur de afsluiting van het Eredivisie-seizoen thuis tegen Ajax. De Amsterdammers vechten voor de laatste kans om play-offs om Europees voetbal te kunnen ontlopen. Heerenveen is al zeker van die play-offs. Het al gedegradeerde NAC moet in de laatste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij AZ, dat ook al uitgespeeld is.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover